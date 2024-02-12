İzmit'te ikinci belgesel müjdesi

Leyla Hanım film galasının ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in tarihine ışık tutacak ikinci belgeselin müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmi gala yaptı. Birçok ünlü sanatçının katılım sağladığı gala programının ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak Atatürk’ün ilk basın toplantısı temasıyla, İzmit’in tarihine ışık tutacak yeni bir belgeselin hazırlık sürecinde olduklarını ifade etti. Başkan Hürriyet, “Bu kent ilklerin ve müjdelerin şehri. Çok güzel bir belgeselimiz daha geliyor.” dedi.

“16 OCAK BASIN TOPLANTISI ANA TEMASIYLA”

“Cumhuriyet’in ilanından çok önce Cumhuriyet ile yönetileceğimizi ilk defa Atamız İzmit’te müjdelemişti” diyen Başkan Hürriyet, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verileceğini yıllar öncesinde yine bu kentte söylemişti. İlk ve tek basın toplantısını İzmit’te gerçekleştirmişti. Bu anlamda kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. 3 bin yıllık Nikomedia tarihi, Osmanlı, Cumhuriyet tarihine ilişkin izler bırakmış ilkler yaşamış bir şehir. Biz de bu tarihi biraz daha anlamlandırmak için çok önemli belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ile çalışmalarımız devam ediyor. 16 Ocak basın toplantısı ana temasıyla çok güzel bir belgesel çok yakında İzmitlilerle buluşacak.

“YAKINDA İZMİTLİLERLE BULUŞACAK”

Ona da güzel bir gala yapacağız ve ardından Pera Müzesi’nde güzel bir gösterim yapacağız. Hazırlkarımız sürüyor. İkinci bir eseri kente armağan edeceğiz. Kenti tanıtacak, marka değerini yükseltecek bir eser olacak. Bu kent sanatın kalbi olması gereken, geçmişe sahip çıkıp geleceğe vizyon koyması gereken önemli yaşanmışlıkları olan bir kent. Biz kentlilik kimliği ve bu yaşanmışlıklarını çok önemsiyoruz. Mesele sadece belgesel çekmek değil, kente sahip çıkmak. İzmit unutmaz diyerek vefamızı göstermeye çalışıyoruz. O yüzden ikinci belgesel filmimiz yakında İzmitlilerle buluşacak.” ifadelerini kullandı.