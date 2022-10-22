İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu’nda yer alacak isimler belirlendiKOCAELİ (İGFA) - Sanatın ve sanatçının her daim yanında yer alan Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yeni yetenekleri kente kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları tamamlandı. Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvuruları değerlendirmeye alındı ve koroda yer alacak isimler belirlendi.

Türk Halk Müziği Gençlik Korosu şu isimlerden oluşuyor: "Akif Güneş, Ali Eren Polat, Alper Tekin, Atakan Çelik, Ayşe İnal, Ayşe Yiğit, Ayşenur Ecem Dıkma, Ayşenur Uzuner, Ayşenur Süküt, Bahadır Yılmaz, Batuhan Çavdar, Beyza Güven, Buket Özdamar, Cengiz Durdu, Çağla Durdu, Edanur Kamış, Emre Aktaş, Esra Zuhal Çimli, Evren Çapraz, Gökhan Bilge, Görkem Gökdemir, Halil Yılmaz, Hande Kaya, Hatice Meşe, İlke Eğde Bulut, İrem Özyurt, Jale Hummetli, Kadir Yige, Kenan Mert Şengül Mahsun Sancak, Mihriban Madzhidov, Neslihan Sultan Beytekin, Nida Zurnacı, Nilay Demir, Oğuzhan Adanur, Onur Şirin, Ömer Faruk Kacar, Özge Atasever, Özge Yalçın, Rümeysa Melek Tokgöz, Sebiha Topyıldız, Serdar Vural, Sertap Ayyıldız, Sevgi Güler, Sezen Sayar, Şenol Küçük, Tolga Yıldırım, Uğur Öğüt, Yağmur Olgaç, Yağmur Yılmaz, Yonca Çolak, Yusuf Bağcıer

Türk Sanat Müziği Korosu: "Hilal Örnek, Şebnem Üskül Ağu, Ecenur Gül, Hale Dönmezer, Mehmet Ekman, Nilgün Baybüre, Emine Güven Karagöz, Gülmezin Akkoyun, Özlem Demirli, Şura Güner Alemdar, Venüs Akdağ, Mustafa Arslan, Ergül Yazıcı, Selim Gümüş, Mehmet Ekmen, Hülya Sezer Mengi, Leyla Kaygusuz, Songül Yalçınkaya, Cansev Pehlivan, Tülin Şimşek, Necla Özer, Fevziye Ateş, Nilüfer Tulu, Özlem Demirli, Alihan Aydın"