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İzmir’de sanat hak ettiği değeri bulacak

KÜLTÜR-SANAT 05.11.2022, 12:15
İzmir’de sanat hak ettiği değeri bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezleri arasında bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Müzik Kütüphanesi’ni kentlilerin hizmetine açtı. Müzik yayınlarından nota arşivine geniş bir koleksiyonun yer aldığı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Başka bir hayat mümkün. Bunu değiştirecek olan şeylerin başında ise sanat ve kültür geliyor. Sanatı ve kültürü kentin kılcallarına yaymak ve çoğaltmak gerekiyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bahçesindeki tarihi yapıda Müzik Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Kütüphane’nin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, 21. Dönem İzmir Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Özge Tanrıver, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı. AASSM Müzik Kütüphanesi sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de zengin müzik kültürünü yansıtacak. 

Sanat hak ettiği değeri bulacak Sanatın hayatın ta kendisi olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Sanat dayanma gücü veren, umudu geliştiren mücadele etmeyi sağlayan her şeydir. Sanat birilerinin tepeden bakarak küçümseyeceği ve sadece elitlerin sahip çıkacağı bir alan da değil. Sanatı, 8 bin 500 yıllık İzmir’de sadece tüketen değil üreten de bir şehir yaratmak istiyoruz. Bu güzelim coğrafyada çok daha güzel bir yaşam kurabiliriz. Başka bir hayat mümkün. Bunu değiştirecek olan şeylerin başında sanat ve kültür geliyor. Sanatı ve kültürü kentin kılcallarına yaymak ve çoğaltmak gerekiyor. O yüzden bu kütüphane çok önemli küçük bir adım ama anlamı çok büyük. Diliyorum ki gençler müzik ile ilgili ilham alsınlar sanat üretmenin önü açılsın. Sanat hak ettiği değeri bulacak” şeklinde konuştu. 

Cumhuriyet düşüncesini geleceğe taşımak zorundayız Geçtiğimiz günlerde 4 kitap kafeyi İzmirlilerin hizmetine sunduğunu söyleyerek, kentte kitabı ve kütüphaneyi daha da yaygınlaştıracaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Homeros’un şehri İzmir’de kitabı, kütüphaneyi çok daha fazla yaygınlaştıracağız. Bu yıl içerisinde 50 mahalle kütüphanesi açmayı hedefliyoruz. Başka çaremiz yok.  Uzun vadede bu aydınlık Cumhuriyet düşüncesini geleceğe taşımak zorundayız. Bu olguyu ete kemiğe büründürecek şey kitaptan geçiyor” dedi.

Tören sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Büyükşehir Belediyesi piyano öğrencisi Ronya Özgüç ile Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar öğrencisi Doruk Uygur çiçek takdim etti. 

Kütüphanede performans sahnesi de var AASSM Müzik Kütüphanesi’nde yaklaşık iki bin kaynak araştırmacıların erişimine açıldı. Yerli ve yabancı bestecilere ait notaların da bulunduğu kütüphane, müzik eğitimi alan gençlerin ve müzikologların yanı sıra müziğe ilgi duyan herkese ev sahipliği yapacak. 

Ziyaretçilerin dijital inceleme yapması için sanal müzik kütüphanelerine entegre sistemin oluşturulduğu Müzik Kütüphanesi’nde ayrıca kalabalık olmayan müzik grupları için tasarlanmış bir performans sahnesi bulunuyor. Kütüphane hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında kentlilere AASSM giriş bahçesinde hizmet verecek. AASSM etkinlik günlerinde ise 20.00’ye kadar açık kalacak.

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