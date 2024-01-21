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İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 'Anne koluma adımı yaz' sergisine ziyaret

KÜLTÜR-SANAT 21.01.2024, 16:17
İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 'Anne koluma adımı yaz' sergisine ziyaret

İzmir Valisi Süleyman Elban, ressam Yeşeren Hancı Kavas'ın savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini ele aldığı "Anne koluma adımı yaz" sergisini ziyaret etti.İzmir (İGFA) - Ressam Yeşeren Hancı Kavas'ın savaşın çocuklar üzerindeki derin ve çoğu kez görmezden gelinen etkilerine ışık tutmaya çalıştığı "Anne koluma adımı yaz" başlıklı resim sergisi Alsancak'taki Yakın Kitabevi'nde sürüyor. Sanatseverlerden büyük ilgi gören sergiyi İzmir Valisi Süleyman Elban da ziyaret etti. Sergiyi gezen ve resimleri inceleyen Vali Elban, sanatçıyı çalışmalarından dolayı kutladı.

Yeşeren Hancı Kavas'ın Yakın Kitabevi'nde sergilenen bu çalışmasında, pastel tekniğiyle hayat bulan portreler, savaşın çocuk psikolojisi üzerindeki etkilerini görsel bir dile dönüştürüyor. Kavas, bu portrelerde özellikle gözlerin ve yüz ifadelerinin gücünü kullanarak çocukların yaşadığı duygusal travmayı ve masumiyetin yitirilişini anlatıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Yeşeren Hancı Kavas'ın savaşın insanlar üzerindeki en yakıcı etkisini en savunmasız çocuklar üzerinden gösterdiği sergiyi ziyaret etti. Eserleri inceleyen Vali Elban, sadece estetik bir değer taşımakla kalmayan, aynı zamanda sosyal bir mesaj vererek toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan sanatçıyı çalışmalarından dolayı kutladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sanatçının eşi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sırasında yardımcısı olarak görev yaptığı eski Vali Kayhan Kavas ile de bir araya gelerek söyleşti. Söyleşiye Kavas çiftinin dostları, Yakın Kitabevi'nin sahibi Levent Salıcı, Varyant Yayınları'nın sahibi Nusreddin Özbay ile gazeteci - yazar Ali Ekber Yıldırım da katıldı.

Ressam Yeşeren Hancı Kavas'ın Yakın Kitabevi'ndeki "Anne koluma adımı yaz" konulu sergisi 15 Şubat 2024 gününe kadar açık kalacak.

YEŞEREN HANCI KAVAS KİMDİR?

İzmir doğumlu olan sanatçı İzmir Amerikan Kız Koleji, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunu. Kariyeri 1999 ile 2010 yılları arasında Türkiye'de çeşitli kamu kurumlarında görev almasıyla çeşitlenen sanatçı, sanatsal faaliyetlerine Türkiye'nin dört bir yanında devam etti. Çeşitli illerde, farklı dönemlerde sulu boya, pastel, karışık teknik resim ve seramik sergileri açarak sanatını sergileme fırsatı bulan sanatçı dört yıldır Pervin Özdemir Seramik Atölyesi'ne devam ediyor.

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