İzmir Narlıdere'de sahnede engeller kalktı

İzmir'in Narlıdere Belediyesi, Balçova Belediyesi tiyatro kursiyerleri engelsiz yeteneklerin hazırladığı ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ oyununa ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Balçova Belediyesi’nin tiyatro kurslarına katılan engelsiz yeteneklerin hazırladığı “Kalbimin Sevgili Gözü” isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Nilbanu Engindeniz'in yazıp, yönettiği oyunda gösterdikleri performansla kendilerine hayran bırakan çocuklar, salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı. Görme yetisini kaybeden iki kardeşin gördükleri bir rüya üzerine ormana yaptıkları yolculuğun ve burada yaşadıkları fantastik olayların anlatıldığı oyun, sevginin gücünün her şeyden önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

BAŞKANLARDAN ENGELSİZ YETENEKLERE ÖVGÜ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kalbimin Sevgili Gözü oyununda rol alan çocukları başarılardan dolayı kutladıklarını ifade ederek, “Engelsiz yeteneklerimizin sahne aldığı Kalbimin Sevgili Gözü oyunu hayata engel olmadığını bir kez daha herkese gösterdi. İnanıyorum ki engelsiz yeteneklerimiz daha nice güzel oyunlara imza atarak bizleri büyülemeye devam edecekler. Böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesine vesile olan Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya’yı kutluyorum. Performanslarıyla Narlıderelilere güzel bir akşam yaşatan engelsiz yeteneklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımızın ailelerine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise, “Belediyemizin tiyatro çalışmalarına katılan Özel Çocuklarımız Narlıdere Belediyemizin konuğu oldu. Çocuklarımız; Atatürk Kültür Merkezinde sahneledikleri Kalbimin Sevgili Gözü oyunuyla izleyicileri adeta büyüledi. Başta oyunu izlemeye gelen izleyiciler olmak üzere Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Ali Engin’e, Narlıdere İlçe Başkanımız Sayın Mesut Durgun’a, Narlıdere Belediye Meclis Üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza ve Narlıdere AKM personeline çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Oyunun sonunda Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, oyunun yaratıcısı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz’e ve Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası Koordinatörü Rıza Mutkilioğlu’na çiçek takdim etti.