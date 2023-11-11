İzmir Karabağlar'da "Orada Duruverseydi Zaman"

İzmir Karabağlar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'ndaki gösterimi, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri ve muhtarların da olduğu yüzlerce kişi, sonuna kadar ilgiyle izledi. Pınar Ayhan, Karadeniz Vapuru'nun genç Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünyaya tanıtmak için 1926 yılında gerçekleştirdiği yolculuğu, Çanakkale Savaşı'nı, Köy Enstitülerinin kuruluş felsefesini ve neden kapatıldıklarını en ince ayrıntısına kadar, görsel sunum ve müzikler eşliğinde izleyicilerle paylaştı. Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, İsmail Hakkı Tonguç'tan Kemalettin Kamu'ya kadar bu önemli süreçlerde yer alan onlarca tanınmış ismi, eserleriyle birlikte andı.

Gösterinin sonunda Başkan Selvitopu, Pınar Ayhan'a doğa dostu sertifika vererek teşekkür ederek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün özlediği tabloyu bizlere yaşattınız. O'nu bir kez daha özlemle anıyoruz” dedi.

Gece, hep birlikte “Andımız”ın ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için yazılan “Parla” marşının seslendirilmesiyle sona erdi.