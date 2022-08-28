İzmir Güzelbahçe’de Halk Dansları Şöleni

İzmir Balçova Belediyesi 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelerin halk dansları ekipleri, Güzelbahçe'de muhteşem bir gösteri sunarak, izleyenleri coşturdu.İZMİR (İGFA) - 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türkiye, KKTC, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya halk oyunları ekipleri Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi makamında ziyaret etti, ülkelerine özgü hediyeler sundular. Daha sonra Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu önünden Atatürk Mahallesi çarşısını kortej düzenlendi. Dans gösterileri yaparak yürüyen halk dansları topluluğu ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

‘Sanat toplumları birleştirir’

Ekipler, yürüyüşün ardından saat 20.30’dan itibaren Güzelbahçe Belediyesi Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu'nda Güzelbahçelilere halk dansları oyunları sundu. Gösteriyi vatandaşlarla birlikte izleyen Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Çam, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde böyle bir şölene ev sahipliği yaptıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. “ Pandemi dolayısıyla 2 yıldır bu güzel festival yapılmıyordu. Balçova Belediyemizin her yıl yapmış olduğu Uluslararası Halk Dansları Festivali ilçelerimizin başka ülkelerce tanınması için iyi bir fırsat oluşturuyor. Bu heyet bugün beni ziyaret ettiğinde herkese kendi dilinde hitap etmek isterdim. Bu çok büyük bir erdemdir. Halkların istediği birliktelik kültürel ve kardeşlik birlikteliğidir. Kardeşlik ve barışın bütün dünyaya hâkim olmasını istiyoruz. Farklı kültürlerin farklı medeniyetlerin bir arada olması kültürel zenginlikleri artırır. Ülkeleri bir araya getiren sanattır. Sanata ve özelikle sanatçılarımıza devletlerin sahip çıkması gerekiyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür’ Sanata ve sanatçıya desteğimiz her zaman devam edecek. Toplum olarak ülkelerin halk dansları topluluklarını konuk etmekten mutluluk duyduk, yapmış oldukları gösteriler için tüm ülkelere teşekkür ediyorum” dedi.