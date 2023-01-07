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İzmir Foça'da yeni yıl konseri
KÜLTÜR-SANAT 07.01.2023, 12:58
İzmir'in Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Yeni Yıl Konseri verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde, 4 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen konserde Avni Anıl şarkılarına yer verildi.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Değerli bestekar Avni Anıl’ın şarkılarından oluşan Yeni Yıl Konserini bizlere sunan Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuza, saz üstatlarına ve Şef Hayati Çiftçi’ye teşekkür ederiz.’’dedi.
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