İzmir'de iki belediyeden hasret dolu sergi

Mübadelenin 100. Yılında Konak Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi işbirliğiyle Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “100 Yıllık Hasret Sergisi” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de "100 yıllık hasret sergisi' Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde görücüye çıktı.

Sergiye Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Selçuk İlçe Örgütü Üyeleri, Efes Selçuk Belediyesi Meclis Üyeleri, Efes Selçuklu mübadiller, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, başta Rumeli, Balkan ve mübadele dernekleri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği’nin envanterleri ile hazırlanan sergide mübadillerin hikâyelerinin yanı sıra sandıklarından çıkan eşyalar da yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi ile Konak Belediyesi Mübadelenin 100. Yılında o derin hasret ve derin izlerle birlikte bir sergi düzenlemeye karar verdi. Şirince’de bildiğimiz hikâyelerle ve son Efesli dediğimiz Dimitrula Kostaloğlu ile bire bir yapmış olduğum sözlü tarihten sonra buraya heyecanla geldim” dedi.

BARIŞ TÜRKÜLERİNİ DİLİMİZDEN DÜŞÜRMEYELİM

Mübadelenin izlerine tanıklık etmenin barış açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Biraz sonra bir sürü hikâyeye tanık olacağız. Buram buram hasrete tanık olacağız. Belki de sonrasında bir Selanik Türküsü ile karşılaşacağız. Bir sardunya kokusuna teslim olacağız. Bir mendilin ucuna işlenmiş iğne oyasında bambaşka hatıraları yaşayacağız. Geçmişte yaşanmış olan o acıları bir kenara bırakıp geleceğe ilişkin hangi adımları atacağımıza bakacağız. Ve her şeyden öte iki yakanın aynı gökyüzü altında barış ve kardeşlik türkülerinin bir arada nasıl seslendirildiğine şahit olacağız. Burada atalarından duydukları hikâyeleri aktaranlar var. Bu aktarımlar çoğalsın ki, geçmişte yaşanan o acılar tekrar etmesin. Bu aktarımlar çoğalsın ki, bundan sonra hep beraber bir arada yaşamanın ne olduğunu anlatabilelim ve barış türkülerini dilimizden düşürmeyelim” diye konuştu.