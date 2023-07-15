İzmir Aliağa'dan sanat festivali

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde organize edilen ‘Aliağa Sanat Günleri’nde sanat şöleni üçüncü haftada da devam etti. Hafta boyunca gösterime sunulan açık havada sinema, çocuk tiyatrosu ve Aşkım Kapışmak ile 'İlişkiler Komedisi' 7’den 77’ye tüm Aliağalılara sanat dolu bir hafta yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa’da 30 Ağustos’a kadar sürecek olan sanat festivalinin üçüncü haftasında ‘Top Gun: Maveric’ isimli sinema filmi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı ve Helvacı Meydanı’nda sinemaseverleri bir araya getirdi. Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller gibi Hollywood’un ünlü isimlerinin yer aldığı aksiyon filmi, sinema tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

Çocukların yaz tatilini renklendiren çocuk tiyatrolarında bu hafta Alice Harikalar Diyarı’nda isimli oyun Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gösterime sunuldu. Miniklerin aileleriyle birlikte akın ettikleri oyun, minik seyircisine keyifli anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören çocuk tiyatrolarında 4.haftada, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 20.00 ve 21.30 seanslarında ‘Kuğu Gölü Balesi’ minik seyircisiyle buluşacak.

‘Aliağa Sanat Günleri’nde üçüncü hafta Aşkım Kapışmak ile 'İlişkiler Komedisi' adlı gösteriyle son buldu. Yoğun ilgi nedeniyle iki kez sahnelenen tek kişilik gösteride yazar, davranış bilimleri ve iletişim uzmanı, psikolog Aşkım Kapışmak, kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille seyirciye aktardı. Aşkım Kapışmak, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran izleyicilere; ilişkilerde sık yaşanan problemler, toksik ilişkiler, aşk ve mutluluk konuları üzerine dikkat çekici bilgiler verdi. Aşkım Kapışmak, mizah öğeleriyle süslediği oyunun finalinde ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, katılımlarıyla Aliağa Sanat Günleri’ne değer katan Aşkım Kapışmak’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.