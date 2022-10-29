İZKİTAP’a ilk gün yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından fuarizmir’de düzenlenen İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP açıldı. 10 gün boyunca açık olan fuara, ilk günde her yaş grubundan İzmirli büyük ilgi gösterdi.İZMİR (İGFA) - İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, açılışında, “İzmir’i büyük bir düşünce meydanı haline getirmek istiyoruz. Bu fuar aslında bu gayretin sonucu” dediği İZKİTAP’ı, ilk günde çocuğu genci, öğrencisi yetişkini binlerce İzmirli ziyaret etti. İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren ve 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuara gelen ziyaretçiler, hem 250’ye yakın yayınevi, kurum ve sivil toplum kuruluşu standını gezdi hem de düzenlenen söyleşilere katıldı.

Çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Şermin Yaşar, “Çocukluğumdan Çocuğuma” isimli söyleşide yüzlerce çocuk ile ebeveyne unutamayacakları bir tecrübe yaşattı ve kitaplarını imzaladı. Şermin Yaşar, çocuk kelimesi üzerinden yaptığı konuşmasında, bunun yetişkinler tarafından bir küçümseme olarak kullanıldığını belirterek, “Biz yetişkinler, çocuk kelimesini daha çok bir küçümseme edasıyla aramızda nazikçe uyarmak için kullanıyoruz. Çocukluğu da bir an önce kurutulmak gerekilen bir zaman olarak görüyoruz” deyip çocuklara, “Çocuk kalın” mesajı verdi. Çocukluğun çok kıymetli bir dönem olduğunu vurgulayan Yaşar, “Tüm çocuklar, çocukluklarını doyasıya yaşamalı. Kitaplarımda bunu alttan alta anlatmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR VE GIDA GÜVENLİĞİ”

Gıda Mühendisi, Akademisyen, Yazar Bülent Şık, Doğan Kitap tarafından düzenlenen “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” isimli söyleşide, ziyaretçilerle bir araya geldi. Bülent Şık, zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya toksik kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan gıdaların çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak, “Temel mesele, bu maddeler çocuklar üzerinde ne yapıyor. Bakış açısını çocuklara kaydırmak gerekiyor. Neden çocuklara yetişkinlerden daha fazla zarar veriyor. Yetişkinlerin geliştirdiği doğal bir mekanizma var toksik maddelere karşı. Ancak çocuklar hayatlarının ilk dönemlerinde çok hassaslar, özellikle ilk 5 yaş en hassas oldukları dönem. Yetişkinlere kıyasla çocuklar çok savunmasız. Hücre çoğalması, doku büyümesi, organların gelişmesi açısından. Karşı koyma mekanizmaları gelişmediği toksik maddelerin çocuklar üzerindeki etkisi, son derece vahim sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle gıda güvenliği çalışmalarının odak noktasına çocuk sağlığını korumayı koymak gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar için sağlıklı bir çevre ve sağlıklı beslenmenin sağlanması, uzun vadede çok ciddi bir toplumsal fayda açısından geri dönüş sağlayacaktır” diye konuştu.

Çocuk ve Gençlerle Keyifli İletişim başlıklı söyleşide de Deniz Erbulak ve Tilbe Höngül, ziyaretçilerle bir araya geldi. Fuarın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel. 30 Ekim Pazar günü 92 yazar, imza gününde okurlarıyla buluşurken, çeşitli salonlarda 12 söyleşi de gerçekleştirilecek. Fuar boyunca 800’e yakın imza günü, etkinlik ve söyleşi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan her 25 dakikada bir sefer düzenleniyor. Okullardan öğrenciler de servislerle İZKİTAP’a ulaşabilecek.