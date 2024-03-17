İstanbul Üsküdar'da 'Hilye-i Saadet' sergisi

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen "Hilye-i Saadet" sergisi sanatseverle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Tarihi boyunca edebiyata, musikiye, güzel sanatlara, süsleme sanatlarına ev sahipliği yapan Üsküdar, bu güçlü mirasına her zaman sahip çıkıyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın tarihinde kültürün önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, " Üsküdar’ın sanatsal ve akademik birikimi, sınırlarımız dahilindeki sanat atölyeleri, merkezler, geleneğe önem veren sivil kurumlar bizim en büyük talihimiz. Her gayretimiz onların desteği, heyecanı ve katılımıyla somut hale geliyor. Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Hilye-i şerifler Peygamber efendimize olan sevginin hat tablolarına yansıyan halidir. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. İzleyicisi bol olsun" diye konuştu.

Toplam 42 eserin yer aldığı sergi, 5 Mayıs'a kadar boyunca ziyaretçiye açık kalacak.