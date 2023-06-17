İstanbul Müzik Festivali 51'nci kez gerçekleşti

15 Haziran’da İKSV tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Millî Reasürans eş sponsorluğunda düzenlenen ve Millî Reasürans Oda Orkestrası tarafından sunulan “Cumhuriyet Tangoları” konseri, katılımcılara benzersiz bir müzik şöleni sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Reasürans sadece sigorta sektörü ve ülke ekonomisi değil toplumsal kalkınmanın da teminatı olma misyonunu üstlenerek, kültür sanat alanındaki desteklerini sürdürüyor. 15 Haziran’da İKSV tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Millî Reasürans eş sponsorluğunda düzenlenen ve Millî Reasürans Oda Orkestrası tarafından sunulan “Cumhuriyet Tangoları” konseri, katılımcılara benzersiz bir müzik şöleni sundu. Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşu niteliğindeki konserde, erken Cumhuriyet döneminin unutulmaya yüz tutmuş, nota defterlerinde kalmış besteleri gün yüzüne çıktı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 1. şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura, bir yandan bestelerin orkestra ve solistlere uyarlamalarını yaparken öte yandan ilk defa dinleyici karşısına çıkacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bestelediği “Centennial - 100. Yıl Tangosu” adını verdiği yeni bir enstrümantal tango eseri hediye etti. Bu nadide repertuvarı, Millî Reasürans Oda Orkestrası'nın eşliğinde İncesaz Grubu solistlerinden Ezgi Köker, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından Teyfik Rodos, Bandoneon sanatçısı Tolga Salman, kemancı Rüstem Mustafa ve tanınmış piyano virtüözlerimizden Toros Can’dan oluşan tango tutkunu sanatçılar icra etti. Erken Cumhuriyet’in heyecanının, cesaretinin ve ülküsünün müzikal yansımalarını kusursuz bir yorumla deneyimlemek isteyen müzikseverler benzersiz bir müzik şöleninde buluştu.