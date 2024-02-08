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İstanbul'da sıra dışı sergi

KÜLTÜR-SANAT 08.02.2024, 14:07
İstanbul'da sıra dışı sergi

Plastinasyon tekniğiyle korunan 100’den fazla gerçek hayvan bedeni ile uzvunun sanatsal bir yaklaşımla sunulduğu sergi, 31 Mart’a kadar Ataşehir Metropol İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - HUPALUPA Expo’nun ev sahipliğini yaptığı, dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out” - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, açıldığı günden bu yana 100 bine yakın ziyaretçiyi hayvanların etkileyici dünyasıyla buluşturdu.

7’den 70’e her yaştan meraklısına sıra dışı bir deneyim yaşatan “Body Worlds: Animal Inside Out” - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, sömestir döneminde gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci kez uzatıldı. 31 Mart’a kadar Türkiye’de ziyarete açık olacak olan sergide büyük hayvanların görkemli vücutlarının yanı sıra; tavşan sinir sistemi, horoz dolaşım sistemi, kedi beyni, insan, boğa ve domuz kalbi gibi iç organlar da katılımcıların ilgisini çekiyor. 

Hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla sunan “Body Worlds: Animal Inside Out” - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi meraklıları anatomik bir safariye çıkarıyor. Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyadaki canlıları bir arada görebiliyor ve 100’den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleyebiliyorlar.

Doğal yollarla hayatını kaybeden ve sergi için bağışlanan hayvanlar, plastinasyon yöntemi ile çürümez hale getirilerek sergilenirken, hayvanlar âleminin şaşırtıcı gerçekleri de gün yüzüne çıkıyor. Ziyaretçiler, gorillerin uyumadıkları zamanların % 50’sini yemek yiyerek geçirdiklerini, salyangozların saate 10 metre yol alabildiklerini, bir boğanın kalbinin insan kalbinden 5 kat ağır olduğunu, fillerin her gün 150 kilo ot, ağaç kabuğu ve meyve tükettiği gibi şaşırtıcı gerçekleri de öğrenme fırsatı yakalıyorlar.  

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota, boz ayıdan devekuşuna kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor.

“Body Worlds: Animal Inside Out” - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, 31 Mart 2024 tarihine kadar Ataşehir METROPOL İSTANBUL AVM’de yer alan HUPALUPA Expo’da ziyaret edilebilecek. Sergi, Pazartesi’den Cuma’ya 14.00 – 20.00; Cumartesi - Pazar ise 11.00 – 20.00 saatleri arasında, her saat başı seanslarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bu sıra dışı deneyimin biletleri, sergi gişesinde ve  Biletix’te..

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