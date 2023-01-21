İstanbul Beylikdüzü'nde yılın ilk sergisi

İstanbul Beylikdüzü’nde 2023 yılının ilki olan Maria Roza ve Yağızhan Çalışkan’ın “Natura” isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü’nde 2023 yılının ilk sanat sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Maria Roza ve Yağızhan Çalışkan’ın “Natura” isimli sergisinin açılışına Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’ndaki serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Emine İhtiyar, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek, “2023 yılının ilk sanat sergisinin açılışında bulunmaktan mutluyum. Sanat, insanoğlunun yaşamdaki sorunlarına en saf çözümleri üretir. Sorgulatır, düşündürür ve sonunda öğreterek bilinçlendirir. İşte burada bu iki genç sanatçımız sayesinde insanın doğa ile ilişkisini sorgulayacağız. Doğaya daha özverili yaklaşacağız. Bu sergi bize ‘Hiçbir canlı diğerinden daha üstün değildir’ diye sesleniyor. Sanatın birleştirici gücüyle bu iki genç sanatçımızın sergisinde buluştuğumuz için mutluyum” diye konuştu.

Serginin açılışının ardından sanatçılar Roza ve Çalışkan, sanatseverler ile söyleşide buluştu. İnsanın doğa ile ilişkisinin ele alındığı söyleşide sanatçıların sanata olan ilgileri, çalışmaları ve ürettikleri eserlerin doğa ile ilişkileri irdelendi. Maria Roza’nın 26, Yağızhan Çalışkan’ın 40 tuval resmi ve kağıt işleri, 6 heykeli ve 3 video işinin yer aldığı sergi. 20 Ocak-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gezilebilecek.