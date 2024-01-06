İstanbul Beylikdüzü'nde dolu dolu ocak

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatrodan konserlere kadar birçok seçkin içerik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getirdiği kültür ve sanat etkinlikleri ocak ayında da devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin (BAKSM) ev sahipliği yapacağı birçok seçkin içerik izleyiciyle buluşacak. 1984 Büyük Gözaltı, Pembe Pırlantalar, Bir Baba Hamlet, Münasebetsiz, Kötü Bir Gün, Burda Olmaz Terzi Yamağı Konuşuyor, Meçhul Paşa, Deathtrap, Kürk Mantolu Madonna, Tomris, Boşanma Teklifi adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. Yine Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı Shakespeare Rüyası ve Ayı ve Bir Evlenme Teklifi oyunları ise Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Ocak ayında çocuklar için de Alis Harikalar Diyarında, Çizmeli Kedi, Küçük Prens ve Kar Kraliçesi, Hayalbaz Kâşifler, Pinokyo, Kırmızı Başlıklı Tavşan, Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi, Ceko ile Pepo, The İllusıonist tiyatro ve gösterileri sahnelenecek. Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ücretsiz çocuk oyunlardan Korsan Macerası Hazine Avcısı ise 19 Ocak’a kadar hafta içi her gün 16.30, hafta sonu ise 14.00 ve 16.30’da çocukların beğenisine sunulacak.

Türk pop müziğinin seçkin yorumcularından Ayşegül Aldinç ile Bizimkent TSM Korosu, Beylikdüzü Senfoni Orkestrası ve Cumhuriyet Korosu da Beylikdüzü Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden tüm detaylı bilgiye ulaşabilir.