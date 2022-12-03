İslam Düşünce Atlası'na görkemli tanıtım

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği tarafından İslam düşünce tarihine yeni bir bakış açısı kazandırılması amacıyla hazırlanan İslam Düşünce Atlasının ikinci versiyonunun tanıtımı İstanbul’da yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) iş birliğiyle hazırlanan İslam Düşünce Atlası’nın hayata geçirilen ikinci versiyonunun tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı programla yapıldı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kitabın bir okuyucusu olarak projede emeği geçenlere teşekkür ederek, eser ilk çıktığında büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Bakan Özer, “Sayfalarında yer alır almaz tarihsel bir döneme tekabül eden bir şey değil; yaşayan, tekrar tekrar yaşamımıza anlam veren bir dilin inşasında kullanmamız gereken referanslar olarak çok kıymetli buluyorum.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, “Evvela İslam Düşünce Atlası’nın suya atılmış bir taş gibi giderek büyüyen dalgalar oluşturmasını, buna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bir belediyeci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek yüzyıl vizyonunun izdüşümü olarak biz de Konya’ya çalışıyoruz. Bir konuya bu kadar müktesebatı olan insanın yoğunlaşmış olması mutlaka sonuçta bir tesire, Cenab-ı Hakk’ın bir hayr yaratmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmanın inşallah erdemli bir şehir oluşturma yolunda şehrimize katkıda bulunmasını temenni ediyorum.” açıklamasını yaptı.