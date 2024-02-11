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İpsala’da 'sıfır atık' için sanatsal bilinç
KÜLTÜR-SANAT 11.02.2024, 15:30
İpsala’da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda “Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde çevresel farkındalık ve sıfır atık bilinci oluşturarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla mesleki ve teknik eğitim bünyesindeki öğrenciler arası yarışma düzenledi.
“Sıfır Atıkla Sanat Yarışması” için son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlendi.
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