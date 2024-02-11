Son Dakika

“İnsan Dünyadır” sergisi İzmirlilerle buluştu

KÜLTÜR-SANAT 11.02.2024, 10:15
“İnsan Dünyadır” sergisi İzmirlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı Figen Gürsoy’un Yaşar Kemal’in bütün kitaplarının derlemesinden oluşan “İnsan Dünyadır” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Soyer, Yaşar Kemal’in dizelerini sanatseverlere aktararak, “Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır. Yalanın geleneği var, senin doğrunun her gün yeniden yaratılması gerek.İZMİR (İGFA) - Sen yenileceksin. Yenileceksin! Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki...” dedi.
 
Yaşar Kemal’in kelimelerle dokuduğu Anadolu manzaraları, minyatür sanatıyla İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Yaşar Kemal’in bütün kitaplarını derleyip minyatür sanatına aktaran sanatçı Figen Gürsoy’un “İnsan Dünyadır” adlı sergisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açıldı. 3 Mart tarihine kadar açık kalacak ve 57 kitabın minyatürlerle anlatıldığı serginin açılış töreninde ayrıca Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, yazar Nedim Atilla, dernek, STK temsilcileri, belediye bürokratları ile sanatseverler katıldı. Sergiyle birlikte aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları’ndan çıkan “İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları” adlı kitap da okuyuculara sunulacak.
  Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “ Birkaç gün önce Osmaniye’deydim. Acıları paylaşmaya ve onları kucaklamaya gittik. Yaşar Kemal’in evine de gittik ve nasıl bir damardan beslendiğini gördük. İnanılmazdı ve hak verdik. Osmaniye’den o topraklardan Yaşar Kemal’in çıkmasına hak verdik. Anadolu’yu bu kadar güzel anlatmasının sebebi de o. Sanatçımız Figen Hanım o sözcükleri, düşleri, gerçekleri ve bütün hikayeyi görselleştirip olağanüstü bir iş çıkarmış. Kitap ve sözcüklerin dışında başka bir sanatı mümkün kılmış. 4 yıllık emek dile kolay. Büyük ustamız Yaşar Kemal’in eşi de bizi bugün de yalnız bırakmadı. İyi ki buradasınız bizi çok onurlandırdınız” dedi ve konuşmasını Yaşar Kemal’in şu dizeleriyle sonlandırdı.

“Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır. Yalanın geleneği var, senin doğrunun her gün yeniden yaratılması gerek.
Her gün şafak çiçeği gibi yeniden açması gerek. Sen yenileceksin.

Yenileceksin! Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki… Yüz bin yıl su altında, yıkanmış, düzelmiş çakıltaşı gibi.”

Ne kadar çok insanın gönlünde ve zihninde Yaşar Kemal dolanırsa bu dünya o kadar güzelleşir BağlantıSanatçı Figen Gürsoy ise, “Yaşar Kemal ustanın sofrasındayız. Yaşamın içerisinde iyiyi, doğruyu anlatan ne varsa sevgiyle bize anlatıyor. İnsana insanlığa dair yaşanması yaşatılması için yol göstericidir. Bu sofrada herkese yer var. Ben 4 yıldır Yaşar Kemal’in barış, sevgi cümleleriyle gani gani beslendim. Yaşar Kemal’in cümleleri benim iç dünyamı güçlendirdi. Bu emeklerin karşılığını sergide bulacağımı düşünüyorum. Ne kadar çok insanın gönlünde ve zihninde Yaşar Kemal dolanırsa bu dünya o kadar güzelleşir. Bu sergiye ithafım Yaşar Kemal ustanın 101. Yaşına ve Ulu Önderimiz Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılına ve İzmir’e armağan etmek istiyorum” diye konuştu.
  Tunç Başkanla bir güzellik yaşanıyor İzmir’de Yaşar Kemal eşi Ayşe Semiha Baban da açılışta olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, “O kadar heyecanlıyım ki, ben aslında İzmirli değilim ama burada olan başkanım, dostlarım ve geçirdiğimiz müthiş Yaşar Kemal sempozyumu gerçekten beni İzmirli hissettiriyor. Tunç Başkan o kadar iyi biliyor ki Yaşar Kemal’in edebiyatını. Bugün gerçekten bir ilk yaşanıyor, bir güzellik yaşanıyor. İzmir'de bir kaç yıldır yine Tunç Başkan sayesinde kendimi İzmirli bulduğum yıllarda gerçekten hem Yaşar Kemal hem genel olarak kültür sanat anlamında çok heyecanlı anlar yaşadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
  Tunç Başkan kente imzasını attı Gazeteci ve yazar Nedim Atilla da sanatçının gözlerini kaybetmek pahasına bu eserleri çıkardığını çok büyük bir emeğin var olduğunu ifade ederek, “Minyatürlerin Yaşar Kemal’in eserlerinden çıkmış olması ve bu kadar güzel eserleri bir arada görmek biz İzmirlilere nasip oldu. Başka sanat eserine dönüşmeyecek. Bu işin olmasında bu serginin olmasında sevgili Tunç Başkanın emekleri göz ardı edilemez. Tunç Başkan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Tunç Başkan sadece tarımda değil ulaşımda değil, alt yapı yatırımlarında da kültür sanatta da kente imzasını attı” şeklinde konuştu.
  4 yıllık emeğin ürünü Sanatçı Figen Gürsoy'un eseri olan her bir minyatür, Yaşar Kemal'in anlattığı hikayelerin renklerini, dokularını ve duygularını canlandırarak, okuyuculara ve izleyicilere yepyeni kapılar aralıyor. Sergi aynı zamanda, UNESCO’nun da tanıdığı minyatür sanatının somut olmayan kültür mirasının da bir parçası. Bu özgün sergi, 2021 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türk Minyatür Sanatının Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak sanatçı kimliğini alan Figen Gürsoy’un dört yıllık emeği, sabrı ve tutkusunun ürünü.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Beşiktaş 24 39
4. Kasımpasa 25 38
5. Trabzonspor 24 37
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 25 28
15. Karagümrük 25 27
16. Gaziantep FK 25 27
17. Samsunspor 24 26
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 21 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Wolves 24 32
11. Chelsea 23 31
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 23 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 23 6