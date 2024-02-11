“İnsan Dünyadır” sergisi İzmirlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı Figen Gürsoy’un Yaşar Kemal’in bütün kitaplarının derlemesinden oluşan “İnsan Dünyadır” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Soyer, Yaşar Kemal’in dizelerini sanatseverlere aktararak, “Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır. Yalanın geleneği var, senin doğrunun her gün yeniden yaratılması gerek.İZMİR (İGFA) - Sen yenileceksin. Yenileceksin! Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki...” dedi.



Yaşar Kemal’in kelimelerle dokuduğu Anadolu manzaraları, minyatür sanatıyla İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Yaşar Kemal’in bütün kitaplarını derleyip minyatür sanatına aktaran sanatçı Figen Gürsoy’un “İnsan Dünyadır” adlı sergisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açıldı. 3 Mart tarihine kadar açık kalacak ve 57 kitabın minyatürlerle anlatıldığı serginin açılış töreninde ayrıca Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, yazar Nedim Atilla, dernek, STK temsilcileri, belediye bürokratları ile sanatseverler katıldı. Sergiyle birlikte aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları’ndan çıkan “İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları” adlı kitap da okuyuculara sunulacak.

Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “ Birkaç gün önce Osmaniye’deydim. Acıları paylaşmaya ve onları kucaklamaya gittik. Yaşar Kemal’in evine de gittik ve nasıl bir damardan beslendiğini gördük. İnanılmazdı ve hak verdik. Osmaniye’den o topraklardan Yaşar Kemal’in çıkmasına hak verdik. Anadolu’yu bu kadar güzel anlatmasının sebebi de o. Sanatçımız Figen Hanım o sözcükleri, düşleri, gerçekleri ve bütün hikayeyi görselleştirip olağanüstü bir iş çıkarmış. Kitap ve sözcüklerin dışında başka bir sanatı mümkün kılmış. 4 yıllık emek dile kolay. Büyük ustamız Yaşar Kemal’in eşi de bizi bugün de yalnız bırakmadı. İyi ki buradasınız bizi çok onurlandırdınız” dedi ve konuşmasını Yaşar Kemal’in şu dizeleriyle sonlandırdı.

“Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır. Yalanın geleneği var, senin doğrunun her gün yeniden yaratılması gerek.

Her gün şafak çiçeği gibi yeniden açması gerek. Sen yenileceksin.

Yenileceksin! Yenilmenin tadına varacaksın, doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki… Yüz bin yıl su altında, yıkanmış, düzelmiş çakıltaşı gibi.”

Ne kadar çok insanın gönlünde ve zihninde Yaşar Kemal dolanırsa bu dünya o kadar güzelleşir BağlantıSanatçı Figen Gürsoy ise, “Yaşar Kemal ustanın sofrasındayız. Yaşamın içerisinde iyiyi, doğruyu anlatan ne varsa sevgiyle bize anlatıyor. İnsana insanlığa dair yaşanması yaşatılması için yol göstericidir. Bu sofrada herkese yer var. Ben 4 yıldır Yaşar Kemal’in barış, sevgi cümleleriyle gani gani beslendim. Yaşar Kemal’in cümleleri benim iç dünyamı güçlendirdi. Bu emeklerin karşılığını sergide bulacağımı düşünüyorum. Ne kadar çok insanın gönlünde ve zihninde Yaşar Kemal dolanırsa bu dünya o kadar güzelleşir. Bu sergiye ithafım Yaşar Kemal ustanın 101. Yaşına ve Ulu Önderimiz Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılına ve İzmir’e armağan etmek istiyorum” diye konuştu.

Tunç Başkanla bir güzellik yaşanıyor İzmir’de Yaşar Kemal eşi Ayşe Semiha Baban da açılışta olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, “O kadar heyecanlıyım ki, ben aslında İzmirli değilim ama burada olan başkanım, dostlarım ve geçirdiğimiz müthiş Yaşar Kemal sempozyumu gerçekten beni İzmirli hissettiriyor. Tunç Başkan o kadar iyi biliyor ki Yaşar Kemal’in edebiyatını. Bugün gerçekten bir ilk yaşanıyor, bir güzellik yaşanıyor. İzmir'de bir kaç yıldır yine Tunç Başkan sayesinde kendimi İzmirli bulduğum yıllarda gerçekten hem Yaşar Kemal hem genel olarak kültür sanat anlamında çok heyecanlı anlar yaşadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tunç Başkan kente imzasını attı Gazeteci ve yazar Nedim Atilla da sanatçının gözlerini kaybetmek pahasına bu eserleri çıkardığını çok büyük bir emeğin var olduğunu ifade ederek, “Minyatürlerin Yaşar Kemal’in eserlerinden çıkmış olması ve bu kadar güzel eserleri bir arada görmek biz İzmirlilere nasip oldu. Başka sanat eserine dönüşmeyecek. Bu işin olmasında bu serginin olmasında sevgili Tunç Başkanın emekleri göz ardı edilemez. Tunç Başkan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Tunç Başkan sadece tarımda değil ulaşımda değil, alt yapı yatırımlarında da kültür sanatta da kente imzasını attı” şeklinde konuştu.

4 yıllık emeğin ürünü Sanatçı Figen Gürsoy'un eseri olan her bir minyatür, Yaşar Kemal'in anlattığı hikayelerin renklerini, dokularını ve duygularını canlandırarak, okuyuculara ve izleyicilere yepyeni kapılar aralıyor. Sergi aynı zamanda, UNESCO’nun da tanıdığı minyatür sanatının somut olmayan kültür mirasının da bir parçası. Bu özgün sergi, 2021 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türk Minyatür Sanatının Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak sanatçı kimliğini alan Figen Gürsoy’un dört yıllık emeği, sabrı ve tutkusunun ürünü.