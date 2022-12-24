İlgi Manyağı sinemaseverleri bekliyor

İlgi Manyağı, 31 Aralık’a kadar Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Kısa filmleriyle dünya çapında başarı kazanan Kristoffer Borgli imzalı İlgi Manyağı, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında seyirciyle buluşuyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren ve yılın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen İlgi Manyağı, 23 – 31 Aralık tarihleri arasında Yeşilçam Sinemasında izleyicilere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Konusunu narsist bir kadın karakterden alan film, rekabet içinde olduğu sevgilisi başarıyı yakaladığında, dikkatleri üzerine çekmek için farklı bir yola giren bir Signe’nin hikayesini izleyiciye sunuyor. Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether, Fanny Vaager ve Sarah Francesca Braenne gibi isimlerin başrolünü üstlendiği filmde, Signe ve Thomas sağlıksız, rekabetçi bir ilişki içinde olan bir çiftir. Thomas beklenmedik bir şekilde çağdaş bir sanatçı olmayı başarıp, ün kazandığındaysa işler içinden çıkmaz bir hal alır. Sevgilisi başarıyı yakaladığında 30’lu yaşlara yaklaşan Signe’nin elinde ne başarı ne de hırs kalır. Bu duruma karşılık Signe, dikkat ve sempati çekmeye kararlı yeni bir kişilik yaratarak statüsünü geri kazanmak için umutsuz bir girişimde bulunur. Artık o hayatını bir kurban olarak sürdürecektir.