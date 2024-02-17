Hukukçuların objektifinden Efes Selçuk

İzmir Barosu Fotoğraf Grubu “Efes Selçuk Fotoğrafları” adlı fotoğraf sergisini Selçuk Efes Kent Belleği’nde açtı. Efes Selçuk’u objektifleriyle anlatan hukukçuların çalışmaları büyük beğeni topladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Barosu avukatları tarafından kurulan fotoğraf grubu birbirinden özel kareleriyle Selçuk Efes Kent Belleği’nde yerini aldı. Sergi açılışına katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk’u hukukçuların objektifinden görmek inanılmaz keyifli. Yoğun tempoları arasında böyle özel bir çalışmaya imza atan İzmir Barosu Fotoğraf Grubu üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Barosu Fotoğraf Grubu’nun kurucusu Avukat Metin Aksoy Efes Selçuk’un tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri sayesinde birbirinden özel kareler yakalama olanağı elde ettiklerini belirterek Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve belediye emekçilerine teşekkür etti.

İzmir Barosu avukatlarının objektiflerinden çıkan karelerin yer aldığı “Efes Selçuk Fotoğrafları” Sergisi iki hafta süresince Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.