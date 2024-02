House of Superstep’ten kaykayseverlere özel sergi!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en kapsamlı kaykay deneyim alanını İstanbul’da açan House of Superstep, ünlü fotoğrafçı Nuri Yılmazer’in kaykay eserlerini İstiklal mağazasında sergileyecek. 12 Şubat’ta kapılarını açan sergi bir ay boyunca kaykayseverlerin beğenisine sunulacak. İSTANBUL (İGFA) - Sokak kültürünü ileri bir seviyeye taşıyan House of Superstep, kaykayı bir tutku haline getirmiş, kaykay sporuyla ilgilenen her seviyeden bireyi, Türkiye’nin tek kapalı kaykay alanında birleştiriyor. Marka, kaykay tutkusunu fotoğraf sanatı ile birleştiren Nuri Yılmazer’in birbirinden özel eserlerini, alanda sergileyecek. 11 kaykaycının özel fotoğraflarının sergileneceği alan bir ay boyunca herkese açık olacak. Farklı baskı teknikleri ve edisyonların satışının da gerçekleşeceği sergi alanında aynı zamanda kaykayseverler, finger skate alanı ile "pool" ve "street" parkurlarının bulunduğu deneyim alanında keyifli vakit geçirecek. Herkesin kendi tarzına uygun bir kaykay deneyimi yaşayacağı alanda, kaykay eğitimi, deneyim alanının kullanılması, uzman eğitmenler eşliğinde en uygun kaykay modelinin belirlenmesi gibi hizmetler de veriliyor.

HEM KAYKAY DENEYİMİ YAŞANACAK HEM SERGİ GEZİLECEK

Markanın Pazarlama Grup Yöneticisi İrem Balkan sergi ile ilgili şunları söyledi: ‘’Türkiye’nin tek kapsamlı kaykay alanında ünlü fotoğrafçı Nuri Yılmazer’in eserlerini sergiliyor olacağız. Nuri Yılmazer’in kaykay tutkusunu fotoğraf sanatı ile birleştirdiği özel kareleri kaykaycılarla buluşturacağız. Böylece kaykayseverler alanda hem kaykay deneyimini yaşayacak hem sergiyi gezebilecekler. Böyle bir alanı, Türkiye’de hizmete açan ilk markayız. Kısacası, kendi sınırlarını aşmayı, yeni beceriler kazanmayı ve her sıçramada özgürlüğün tadını çıkarmayı isteyen herkesi İstiklal mağazamızın -2. katında yer alan deneyim alanına bekliyoruz. ‘’