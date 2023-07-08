Hisseli Harikalar Kumpanyası Muğla'yı fethetti

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra kültür aktivitelerine aralıksız devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro bölümü tarafından düzenlenen Hisseli Harikalar Kumpanyası Ula’nın Akyaka Mahallesinde izleyiciyle buluştu. Haldun Dormen’in yazdığı müzikal komedinin yönetmenliği Utkan Özüpak yaptı.

Ula’nın Akyaka Mahallesinde sahnelen Hisseli Harikalar Kumpanyası iki perdeden oluştu. Yoğun izleyici kitlesinin izlediği müzikal komedi Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolisti başka bir gazinoya transfer olunca kumpanyanın yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Bölümü Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini bu yıl ikinci defa sahneledi.