Heykel yarışmasına başvurular başladı

ASAŞSANAT’ın sanatı ve sanatçıyı desteklemek, sanatçıların alüminyumu yakından tanımaları ve bu malzemeye dair farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirdiği Alüminyum Heykel Yarışması’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ’ın sanatçıları, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirerek karşılıklı sinerjiyle öğrenme, tasarlama ve üretim süreçlerini desteklemek amacıyla kurduğu ASAŞSANAT’ın geleneksel Alüminyum Heykel Yarışması başlıyor. İki yılda bir düzenlenen yarışma ile sanat ve sanatçıların desteklenmesinin yanı sıra sanatçıların alüminyumu yakından tanımaları, alüminyumun sahip olduğu çok çeşitli üretim olanakları ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve sanatçılara ASAŞSANAT atölyesinde eserleri için üretim desteği sağlanması amaçlanıyor.

Sanatçılar yarışmaya eserlerinin 1/5 ölçekli maketleri ile başvurabiliyor.

Yarışmanın bu yılki jürisinde Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Meriç Hızal, ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz, ASAŞ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Demet İncirci, ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, heykel sanatçısı Seçkin Pirim, Mimar Nevzat Sayın ve ASAŞSANAT Yöneticisi Heykeltıraş Mert Ege Köse yer alıyor. Yarışmanın birincisi 5000 dolar, ikincisi 3000 dolar, üçüncüsü 2000 dolar, mansiyon alan eser ise 1000 dolar ile ödüllendirilecek.

Ödül alan eserlerin üretim maliyetleri ASAŞ tarafından karşılanacak, ardından eserler ASAŞSANAT bünyesinde sergilenecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.