'Hayalimdeki Atatürk’ yarışmalarına başvuru sürüyor

Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında çocuklar için düzenlediği, ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı şiir ve resim yarışması için başvurular 25 Ekim’e kadar devam edecekKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını hazırladığı birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 100’üncü yıl çoşkusunu yaşatacak bir programa imza atacak olan İzmit Belediyesi çocuklar için de ödüllü şiir ve resim yarışması düzenliyor. ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı yarışmada çocuklar yaratıcılıklarını konuşturacak.

İLKOKUL VE ORTAOKUL GRUBU YARIŞIYOR

Hayalimdeki Atatürk ödüllü şiir ve resim yarışması başvuruları 12 Ekim’de başlarken, 25 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul ve ortaokul gruplarının katılabileceği yarışmada çocuklar yaptıkları resimler veya yazdıkları şiirleri Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Belsa Plaza B Blok 7. Kat, İZGİM, Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Çınar Akademi’ye ulaştırabilecek. 26 Ekim Perşembe günü jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek. Çocuk dostu İzmit Belediyesi tüm çocukları yeteneklerini sergilemeye davet ediyor.