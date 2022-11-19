Hatay Kitap Günleri başladı

EXPO 2021 Hatay birbirinden nitelikli organizasyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Türkiye'deki büyük yayınevleri ve yazarların sanatseverlerle buluşacağı Hatay Kitap Günleri, EXPO 2021 Hatay’ın Antakya alanındaki Kültür ve Sanat Sokağı’nda başladı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, “Okuma ailede başlıyor, okullarda devam ediyor. Yayınevleri ve yazarların okurlarla buluştuğu bu günlerde ise pekişiyor” ifadelerini kullanarak fuar için Hatay’a gelen yazarlara, yayınevi yöneticilerine ve kitapseverlere hoş geldiniz dedi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan konuşmasında, “Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Tarih, kültür ve medeniyet şehri Hatay’da ancak böyle güzel bir organizasyon yapılabilirdi. Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kitabın dijital dünyaya yenilmeden direnişini saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ”Bir medeniyetin en büyük düşmanı cehalettir. Cehaletin en büyük düşmanı ise okumaktır” dedi. Fuarın halkla buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Güzelmansur, EXPO 2021 Hatay’ın 6 aylık bir organizasyon olduğunu iddia edenlere bu fuarın ve bu tür etkinliklerin bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek yayınevi stantları gezildi. EXPO 2021 Hatay'ın sanat buluşmalarına vesile olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren okurlar, kitap fuarında emeği geçen herkese teşekkür etti. Fuara gelen her yaştan kitapsever, büyük bir beğeniyle okudukları yazarlarla tanışma fırsatı buldu. İmza için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarın açılış gününde okurlarıyla buluşan yazar Ahmet Ümit ve şair Haydar Ergülen söyleşilerinin ardından kitaplarını imzaladı.

AHMET ÜMİT: “SANAT İNSANIN RUHUNU OLGUNLAŞTIRIR”

Ahmet Ümit fuarla ilgili açıklama yaparak, “EXPO 2021 Hatay’da bulunmaktan son derece mutluyum. Belediyelerin kitaba ve sanatçıya böyle bir alan açması mutluluk verici. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Çünkü bir ülkenin temelinde sanat vardır. Sanat yoksa, sanayiyi, ticareti geliştirin hiçbir işe yaramaz. Çünkü sanat insanın ruhunu olgunlaştırır” ifadelerini kullandı.

Kitaplarını imzalatan vatandaşlar insanların kitap okuma alışkanlıklarını devam ettirmesi için bu tür etkinliklerin oldukça önemli bir yerde durduğunu ifade etti.

Şair Haydar Ergülen, kitap fuarının önemli yazarların Hataylı okurlarıyla tanışmasına vesile olduğunu söyledi.

Hatay Kitap Günleri’nin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu(GİK) Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, EXPO’21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

FUAR, 27 KASIM’A KADAR ÜNLÜ YAZARLAR VE YAYINEVLERİNİN KATILIMI İLE DEVAM EDECEK

18 Kasım’da açılışı yapılan fuar 27 Kasım’a kadar birbirinden ünlü yazar ve yayınevlerinin katılımıyla devam edecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, 11.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.