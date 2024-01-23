Hatay için sahnelenen tiyatroya büyük ilgi

Gölcüklü kadınlardan oluşan 21.Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu tarafından, Hatay’a yaptırılacak okul için SDKM’de sahnelenen "Asena’nın Rüyası" adlı tiyatro büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde Hatay’da yaptırılacak okula katkı amacıyla; Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Asena’nın Rüyası” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Gölcüklü kadınlardan oluşan 21.Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen; milli mücadeleye katılan kadın kahramanların konu edildiği; "Asena’nın Rüyası" adlı tiyatro yoğun ilgi gördü.

BAŞKAN SEZER GÖLCÜKLÜ KADINLARI TEBRİK ETTİ

Tiyatro oyununu izleyenler arasında yer alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Profesyonel tiyatro oyuncularını aratmayan muhteşem performansları için 21.Yüzyıl Kadınları Tiyatro Topluluğu oyuncusu kadınlarımızı, Hatay’daki Ortopedi Kliniğinden sonra, okul yapımı çalışmalarındaki öncülüğü nedeniyle Platform Başkanı Sayın Sevim Pekyörür ve platform üyelerini tebrik ediyor; başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.