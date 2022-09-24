Hatay'da sanat müziği coşkusu

4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali, Antakya EXPO alanında gerçekleşti.HATAY (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziğinin en kıymetli eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu.

Festivalin ilk günü açılış konuşmasını yapan festival koordinatörü Hicran Temur: “Üç semavi dinin ve farklı mezheplerin bir arada yaşadığı, zengin kültürel mirası ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olan Hatay’da 4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. En başından beri bizlerden desteğini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar’a en samimi teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“HAYATTA MUSİKİ LAZIM DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ HAYAT MUSİKİDİR”

Seyircilerin büyük bir keyifle takip ettiği festivalde en özel Türk sanat müziği eserleri hep bir ağızdan söylendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta musiki lazım değildir, çünkü hayat musikidir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir” sözünün hatırlatıldığı etkinlikte şefler müzik susmasın mesajı verdiler.

MÜZİĞİN DİLİ HEP, SEVGİ, AŞK, İYİ DUYGULAR İÇERİYOR

Konserlerin ardından ödül töreni için sahneye çıkan HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş: “Bütün sanatçı arkadaşlarımıza kendi adıma ve eşim adına teşekkür ediyorum. EXPO uluslararası bir organizasyon, eşim EXPO’nun Hatay’a kazandırılması için şu sözleri sarf etmişti; ‘Biz bölgeye barışı getirmek için EXPO’ya ev sahipliği yapmak istiyoruz’. Müzik çok evrensel ve müziğin dili hep barışçıl, sevgi, aşk, iyi duygular içeriyor. Umarım bu da bir vesile olur bölgemize barışın gelmesi adına” diye konuştu.

Başkan Vekili Adnan Özkaya ve EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak’a plaket takdim edilen ödül töreninde Adnan Özkaya şunları kaydetti; “Hepinize çok teşekkür ederim. Şeflerimiz muhteşem bir final yaptı. Koroların her biri ayrı bir yetenek. Eşlik ettik ve büyük bir zevkle dinledik. Yurt dışından ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sanatçılarımızı sevgi ve saygı ile kucaklıyorum.”

Ödül töreni sonrası tüm şefler ve koristler sahnede hep bir ağızdan Antakya türküsü olan Aman Aman Bağdatlıyı Hataylılar için söylediler.