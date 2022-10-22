Hatay'da Pamela coşkusu

Rock ve elektronik müziğin en başarılı seslerinden biri olan Pamela, Hataylı hayranlarıyla buluştu.HATAY (İGFA) - Rock ve elektronik müziğin en başarılı seslerinden biri olan Pamela, Hataylı hayranlarıyla buluştu.

Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda sahne alan ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını binlerce Hataylıyla birlikte seslendirdi.

Çocuk, genç, kadın, erkek her yaştan vatandaş, Pamela’nın güçlü sesiyle adeta müziğe doydu. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar konser sırasında cep telefonlarının ışıklarını yaktı ve ortaya güzel bir görüntü çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, hayranlarına unutulumaz bir gece yaşatan sanatçıya çiçek hediye etti.

Adnan Özkaya, “Kendine özgü yorumuyla, harika sesiyle bu gece bize müthiş bir müzik ziyafeti veren sevgili Pamela ve orkestrasına hoş geldiniz diyerek herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Özkaya ve Güzelmansur’un jesti sonrası Pamela, “Sizlerle birlikte olabildiğim için, bu güzel enerjiyi paylaşabildiğim ve bunu gerçekleştirebildiğim için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.