Hasan Nail Canat unutulmadı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Kayseri’nin Tanınmış Şahsiyetleri için anma programları düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TYB Kayseri Şubesi Konferans Salonu’nda yapılan programların ilkinde ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, yazar Hasan Nail Canat anıldı.

Şair-Yazar Ahmet Sıvacı’nın konuşmacı olarak katıldığı programa, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ve misafirler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Kayserili ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı ve yazar Hasan Nail Canat anlatıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kayseri’nin yetiştirdiği ve kamuoyuna malolmuş sanat, düşünce ve fikir dünyasından çeşitli yazar ve çizer isimleri düzenleyecekleri programlarla gündeme getireceklerini ve bu isimlerden ilkinin de Hasan Nail Canat üstad olduğunu ifade etti.

Programda daha sonra, Şair-Yazar Ahmet Sıvacı Hasan Nail Canat’ın hayatından çeşitli kesitleri hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi eşliğinde anlattı. Sanatçı ile olan bağlarından misaller vererek kendisinin de tiyatro ve sanat dünyası ile ilgilenmesine vesile olan kişi olarak gördüğü Hasan Nail Canat üstada şükran borçlu olduğunu belirtti. Hasan Nail Canat’ın 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda Müslümanca bir kimlikle nasıl sanatta icra edilebileceğini gösteren ve bunu hayatında bizzat uygulayan çok önemli bir sanatçı olduğunu belirtti. Birçok defa maddi imkansızlıklar ve zorluklar yaşamasına rağmen kendisine, imanına ve yaşam tarzına uygun olmayan hiçbir ortamda çalışmadığını özellikle vurguladı. Ayrıca yazdığı kitaplardan da bahseden Ahmet Sıvacı, Hasan Nail Canat’ın her zaman bir fikir ve davası olduğunu bu uğurda hareket ederek birçok bedeller ödeyerek çok başarılı bir sanatçı kimliğe sahip olduğunun altını çizdi. Ayrıca Hasan Nail Canat’ın yazar yönüne de vurgu yaptı. Özellikle çocuklar için yazdığı çocuk kitaplarının, yetişkinler için yazdığı romanların olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendisine Hasan ağabey diye hitap ettiğini belirterek, onun özellikle talimatlarıyla birçok yerdeki kültür merkezlerine Hasan Nail Canat isminin verildiğini ifade etti. Bunlar arasında İstanbul’da bazı kültür merkezlerine, Elbistan’da yapılan anfi tiyatroya isminin verildiğini, bunun yanında birçok ödüle layık görüldüğünü da vurguladı.

Ahmet Sıvacı konuşmasında, Hasan Nail Canat’ın Kayseri’de yetişmiş bir sanatçı olduğuna dikkat çekerek, bu anlamda Kayseri’de Hasan Nail Canat üstada sahip çıkma noktasında büyük bir eksiklik olduğunun altını çizdi. Birçok şehirde adına çeşitli kültür merkezlerinin olduğunu Kayseri’de de Hasan Nail Canat üstadın adının verileceği bir kültür merkezinin ona vefa anlamında büyük önem taşıdığını vurguladı. Programın sonunda Hasan Nail Canat’ın torunu Hasan Canat’la telefon bağlantısı da gerçekleştiren Ahmet Sıvacı böylece ondan da, sanatçı ile ilgili çeşitli bilgiler aktarmış oldu.