“Harold ve Mor Tebeşir”den ilk fragman

Dünya çapında geniş okur kitlelerine ulaşmış ve onlarca yıldır genç okuyucuları büyüleyen sevilen çocuk klasiği Harold ve Mor Tebeşir, ilk kez beyazperdeye uyarlanıyor. Crockett Johnson'ın kitabından aynı adla uyarlanan filmde Harold mor tebeşiriyle hem dünyayı hem de kendi dünyasını kurtarmak için mücadele edecek.İSTANBUL (İGFA) - Yazıldığı 1955’ten bu yana çocuk edebiyatının en sevilen kitaplarından biri olan Harold ve Mor Tebeşir, ilk kez sinemaya uyarlanıyor. Karikatürist Crockett Johnson’ın hayallerini mor bir tebeşirle çizebilen Harold’ın maceralarını anlattığı kült eseri, David Guion ve Michael Handelman tarafından senaryolaştırıldı.

Her şeyi sadece çizerek hayata geçirebilen maceracı Harold büyüyüp kendini kitabın sayfalarından uzaklaştırıp fiziksel dünyaya geçer. Bu geçiş onu gerçek hayat hakkında öğreneceği çok şey olduğunun farkına varmasına neden olurken, güvenilir mor tebeşirinin mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazla şamataya yol açabileceğini de gösterir. Sınırsız hayal gücünün gücü yanlış ellere geçtiğinde hem gerçek dünyayı hem de kendi dünyasını kurtarmak için Harold ve arkadaşlarının tüm yaratıcılığını kullanması gerekecektir.

Carlos Saldanha'nın yönettiği ve yapımcılığını John Davis'in yaptığı filmde Zachary Levi, Harold rolünü üstleniyor. Levi’ye Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds ile Alfred Molina ve Zooey Deschanel gibi isimler eşlik ediyor.