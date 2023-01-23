Harbiye'de tarihi ve askeri 100. yıl sergisi ziyaretçileri bekliyor

İstanbul'daki Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda 69 adet tarih, eşya ile askeri kültür varlıkları Büyük Taaruz ve Başkomutan Meyan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla ziyaretçilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’daki Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenen 69 adet tarihî eşya ile askerî kültür varlıkları ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

Bakanlık, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarının yer aldığı sergiye ilişkin paylaşımda, Şehit Hasan Rıza Sergi Salonu’ndaki eserlerin pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebileceğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1617500519664066560