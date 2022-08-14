Halkın Sineması bu hafta Kozanlılarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde her hafta bir mahallede gerçekleştirilen Halkın Sineması uygulaması bu hafta Kozan ilçesinde halkla buluşturuldu.ADANA (İGFA) - Şehit Kubilay Parkı’nda yapılan ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kozanlıların bulunduğu gösterime katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Görevimiz Tatil” filmi öncesi halka hitap etti.

3 yıldır Kozan’a yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, hiçbir belediye başkanı döneminde olmadığı kadar Kozan’la ilgilendiklerini söyledi.

BÜYÜK HİZMETLERİ BORÇSUZ YAPMAYA BAŞLADIK

Kozan’da gerçekleştirilen Şehit Kubilay Parkı, Sırelif Gündüz Bakımevi, yol, altyapı ve su hizmetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, 3 yılda iş yapabilir bir belediye bütçesi oluşturduklarını belirtti.

Borcu hafiflemiş, geliri borcunun üzerine çıkmış bir mali yapı meydana getirdiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Halkımızın ulaşımla ilgili, diğer bazı ihtiyaçlarla ilgili, geçmişten bugüne gelen, uzun yılların birikiminden kaynaklı istekleri vardı. Çok şükür bunlara cevap veriyoruz. 170 milyon liralık otobüs alıyoruz. Üstelik bunu borçlanmadan gerçekleştiriyoruz. Çalışanımıza zamlı asgari ücretin üzerinde para veriyoruz. Çalışanımız mutlu olursa vatandaşımıza daha iyi hizmet eder. 2 adet altgeçit yapıyoruz. Birinin yapımına başladık. Her biri 140-150 milyon liraya mal olacak. Ayrıca belediyeye kamyon alıyoruz. Tüm bunları borçlanmadan yapacak halde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3 yılda bu hale getirdik belediyemizi. Bunun böyle olacağını da göreve başladığımız günlerden bu yana hep dile getirdik” dedi.

MİLLET İTTİFAKINDA KOZAN’A ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILACAK

Millet İttifakı iktidarında Kozan’ın çok daha fazla hizmet alacağını ve bölgeye önemli yatırımlar geleceğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Kubilay Parkı’nın açılışında Kozan’a geldiğinde ben kendisine uzun süre Kozan’ı anlattım, kendisi de Kozan’da halkın coşkusundan, gördüklerinden çok etkilendi. Kozan’ı ve Kozanlıları çok sevdi ve açılışta yaşadıklarından çok etkilendi. Millet İttifakı iktidarında Kozan’a büyük yatırımlar yapacağından eminim. O zaman işsizlik sorunu da azalacak. Biz nasıl batmış bir belediyeyi bu hale getirdiysek, Millet İttifakı iktidarında da Türkiye için çok güzel işler yapılacak. O zaman bu kardeşinizin elinde de çok daha fazla imkan olacak. Bu gücü de elbette halkımıza daha fazla hizmet için kullanacağız” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar sinema gösterimi sırasında halka kendi elleriyle ikramda bulundu.