Güzel Ordu Kısa Film Festivali 6'ncı kez başladı

Bu yıl 21-23 Ekim tarihleri arasında 6’ncı kez gerçekleştirilen “Güzel Ordu Kısa Film Festivali”, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle sinemaseverlerle buluştu.ORDU (İGFA) - Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Güzel Ordu Kısa Film Festivali”, 21 Ekim Cumagünü Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Dernek Başkanı Tevfik Serdar Köksal’ın konuşmasıyla başlayan törende festivalin bu yılki onur konuğu olan Hale Soygazi’ye ödül takdim edildi.

Besteci ve müzisyen Selim Atakan’ın festivale özel olarak bestelediği “Sonsuz Deniz” eserinin dünya prömiyeri açılış töreninde gerçekleşti. Name Önal’ın sesinden sanatseverlerle buluşan esere, Selim Atakan da piyanosuyla eşlik etti.

Tören, tenor Aykut Yılmaz ile piyanist Senay Yılmaz’ın eşsiz müzik performansıyla devam ederken; 6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali’nin açılış filmi olarak Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Bir Yudum Sevgi” sinemaseverlerle buluştu.

6'ncı Güzel Ordu Kısa Film Festivali’nde yarışacak filmler arasında Aram Dildar’ın “Adres”; İlyas Soner Yıldırım’ın “Alkarısı”; Burak Batuhan Çağrıcı’nın “B.2402”; Orkun Göntem’in “Babamın Deniz Yatağı”; Yağmur Mısırlıoğlu’nun “Bugün Değil”; Nur Özkaya’nın “Ev Diye Bir Şey Yok”; Esme Madra’nın “Fırtına”; Emre Birişmen’in “Kule”; Ali Ercivan’ın “Lekesiz”; Deniz Telek’in “Suyu Bulandıran Kız”; Göksel Tuzun’un“Temassız”; Hüseyin Enes Balcı’nın “Yas Provaları” filmleri yer alıyor.

Festival kapsamında bu yıl 12 kısa film yarışırken; filmlerin gösterimleri iki bölüm olarak 22 Ekim Cumartesi günü Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak.

Festivalin jüri başkanlığını da yapan, Türk sinemasının başarılı yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, sinemaseverlere birmasterclass verecek. Yapımcı Zeynep Atakan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlik, 23 Ekim Pazar günü saat 11.00’da Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Kısa film türünün gelişimine katkı sunmak ve sektörün önde gelen isimleriyle sinema tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 22-23 Ekim tarihlerinde seçkin film gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfı, panel, atölye, sergi, konser ve söyleşi etkinlikleriyle devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen 6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali’nin destekçileri arasında Karimex Gıda, Balıktaşı City Hotel, Grand Ayzek Otel, The Wyspy Hotel, Hilton Hampton Otel ve Evimiz Butik Otel bulunuyor.