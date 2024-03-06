Grabuna 3 Mayıs’ta sinemalarda

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Alper Aksoy’un üstlendiği uygulayıcı yapımcılığını ise Kutsal Damacana filminden tanıdığımız Atıf Erdoğan’nın yaptığı ve Çamlıca Köyü’nde çekilen ve farklı senaryosu ile oldukça ilgi çekeceğe benzeyen Grabuna filmi 3 Mayıs’ta sinemalarda yayınlanacak. Filmin senaryosu Keşanlı Ergin Kılıkçıer’e ait iken filmin yönetmen koltuğunda ise Tolga Savu oturuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Film; 1960 yıllarında Ankara’dan Edirne Keşan’ın Grabuna (Çamlıca) kasabasına, yaşadığı büyük hayal kırıklıkları sonucu tayinini isteyen arkeolog Önder’in geldiği müzeyi envantere geçirmek için çalışmalara başladığı sırada prensesleri andıran bir güzelliği olan İpek’le karşılaşmasını ve onunla yaşadığı büyük aşkı konu alıyor. Grabuna kasabasının tarihi atmosferinde çekilecek olan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor.

Başrollerini Öykü Gürman ve Hakan Akgün’ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin bulunuyor.