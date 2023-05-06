‘Gerçek Kaybeden’ kahkahalara boğdu

Bursa'nın Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Mavi Tiyatro Topluluğu tarafından dün akşam Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Gerçek Kaybeden’ isimli tiyatro oyunu seyircisini kahkahalara boğdu.Feyzi Sarıkaya/GemlikLife (BURSA İGFA)

Gemlikli yazar Ayşen Vural tarafından yazılan, Gemlikli tiyatro sanatçısı Mesut Çırak tarafından yönetilen ve iki perdeden oluşan tiyatro oyunu Gerçek Kaybeden’in prömiyeri Gemlikliler tarafından çok beğenildi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’ni hınca hınç dolduran Gemlikli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyuna Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Uluğ, Borusan Holding Genel Koordinatörü Serdar Özkaleli, CHP Gemlik Belediye Meclis Üyesi Sedat Özer, Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Bukle Erman, Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca, Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Sevim Koçdemir, Gemlik Sevap Sofrası Derneği Başkanı Tolga Sarışen ve çok sayıda Gemlikli katıldı.

Televizyon kanalında stajyer olan üniversite öğrencisi Gündüz’ün rüyasında gördüğü ilginç ve bir o kadar da komik anların yer aldığı, her beş yılda bir düzenlenen bir televizyon yarışmasının eğlenceli anlarının yer aldığı Gerçek Kaybeden, ilk kez Gemlik’te sahnelenmiş oldu. Oyun Gemlik seyircisinden tam puan alırken, yoğun ilgiden yer bulamayan seyirciler için Gemlik’te bir kez daha sahnelenmesi planlanıyor. Öte yandan turne takviminin de hazırlandığı oyunun yazarı Ayşen Vural tarafından aktarıldı.

Başrolleri Feyzi Sarıkaya ve İmren Arslan’ın paylaştığı oyunun kadrosunda; Aygen Duraklı, Aylin Tümer, Canan Bölük, Hayati Ayvaz, İbrahim Tomruk, Merve Ordu, Mustafa Teyfik Aksoy, Nuray Çakıroğlu, Osman Çırak, Öykü Akın, Özge Tarin Durmuş, Pelin Sarıkaya, Rıdvan Özbircan ve Uğur Tokyay yer aldı. Oyunun sonunda oyuncular, yönetmen, yazarla birlikte sahne amiri Altuğ Baydar, ışık ve ses şefi Fırat Karslıoğlu’da sahne arkasının görünmeyen kahramanları olarak ayakta alkışlandılar.