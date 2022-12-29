Gençlik sahnesinin 7. Dönemi başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının pandemi nedeniyle ara verdiği ve öncesinde 6 yıl boyunca titizlikle yürüttüğü Gençlik Sahnesi tiyatro kursunun 7’nci dönem kayıtları büyük ilgi gördü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi 7’nci tiyatro kursu için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tiyatro kursu, 18- 25 yaş arası gençler için, Şehir Tiyatroları’nın deneyimli oyuncularının ve dışardan takviye alınan uzman eğitmenlerin rehberliğinde ücretsiz olarak sürdürülecek. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan seçmeler sonunda oluşturulacak sınıf ile Ocak ayı başında eğitimlere başlanacak ve tiyatro kursu yaklaşık 1,5 yıl sürecek.

Kurs süresi boyunca “Temel Oyunculuk, Ses Konuşma, Şan, Solfej, Doğaçlama, Tiyatro Tarihi” ve benzeri temel eğitimler ayrıntılı olarak verilecek.

Yapılan açıklamada Şehir Tiyatrolarının düzenlediği tiyatro kursunun temel amacının; Şehir Tiyatrolarının alt yapısına kazandıracakları gençleri yetiştirmek ve tiyatroya ilgisi olan gençlerin çıktıkları yolda doğru bir rehberlik eşliğinde yürümelerine yardımcı olmak olduğu dile getirildi.

Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden gelen gençlerin de seçmeler katıldığını gözlemleyen Şehir Tiyatroları yetkilileri; tiyatronun gelişimi açısından bu kursların büyük öneme sahip olduğunu belirttiler ve gençlerin tiyatroya göstermiş oldukları ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.