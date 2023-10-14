"Gençlerimizin hayallerini çalmayın, onlara inanın''

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Yazar Fatih Duman, “Gençlerimizin hayallerini çalmayın, gençlerimize inanın” dediKOCAELİ (İGFA) - 13. Kocaeli Kitap Fuarı yazarlarla okuyucuları buluşturmaya devam ediyor. Yazar Fatih Duman da fuarda okuyucularıyla buluştu. Duman, “Gençlerimizin hayallerini çalmayın, gençlerimize inanın” dedi. Bu kapsamda Yazar Fatih Duman, ‘Fıtrat Değişir Sanma’ konulu söyleşisiyle, Selim Sırrı Paşa Salonunda görüşlerini paylaştı. Duman, “Kocaeli kitap ve kültür şehri. Samimiyet ve ilgiyle karşılaşıyoruz. Biz memnunuz. Kocaeli Kitap Fuarı önemli bir etkinlik. Bu ülkenin en büyük problemi gençleri anlamamak, gençlerin en büyük problemi ise anlaşılamamaktır. Bunun için gençler kendilerini yalnız hissederler. Bu ülkenin en büyük problemedir. Bu gençlikten bir şey olmaz cümlesini kabul etmiyorum. Bu gençlikten bir şey olmayacaksa, dünyadaki hiçbir gençlikten bir şey olmaz” ifadesini kullandı.

“GENÇLERİN HAYALLERİNİ ÇALMAYIN”

‘’Gençlerimizin ellerinden aldığımız en büyük şey hayalleri’’ diyen Duman, “Hayallerini aldık gençlerin. Başkasının hayallerini yaşamak zorunda bırakılıyor. 1075 yılında Süleyman Şah gencecik bir adamken hayallerinin peşinden giderek ordusu yokken İznik’i fethediyor. İznik Ayasofya Kilisesini camiye çevirdi. Onlar hayallerinin peşinden gitti. Hayallerinizi bırakmayın, hayallerin peşini bırakmayıp devlet kuran bir dedenin torunlarısınız. Çocuklarınız kıymetli. Ama zamanında vatan sağ olsun diyerek Çanakkale’ye çocuklarını gönderen anneler var. Vicdanınız sızlıyor mu? Vicdan diye bir şey varsa siz varsınız diye var. Ölür müyüz diye düşünmeyen dedelerin torunlarıyız. Türk demenin bir ırk değil, Türk demenin bir umut olduğunu öğrendim gördüm. Çünkü bir coğrafyada acı varsa yardım için ölmeyi göze alıp giden dedelerimiz var.