Genç ressamın eserleri Muğlalılarla buluştu

İlayda Metan’ın “Collective Resim” Sergisi, Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. organizasyonuyla Bodrum Kent Müzesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.MUĞLA (İGFA) -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu sanatçı İlayda Metan’ın birçok farklı eserinin yer aldığı sergide Mjoraşi Bozo, Yörünge, Tutulum, Mzesku, Luna Scura ve Telepati gibi tuval çalışmaları ziyaretçilerle buluştu.

Sanatla henüz yeni tanışmadığını söyleyen İlayda Metan yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti: “Sergimiz toplumla iç içe olan bir sergi. Ben sadece onları tuval bezine dökerek aracı oldum. Onlara bir şeyler katıp öğretecek olan sizlersiniz. Bunun bilincinde olalım. Büyük ihtimalle hepimiz kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Karşınızda duran şey kesinlikle bir yaratılıştan fazlası.”

Desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür eden genç sanatçı ressamlık dışında edebiyat, grafik tasarım, sanat tarihi ve sanat yönetimi dallarına da çalışmalarını sürdürüyor.

İlayda Metan’ın Collective Resim Sergisi Bodrum Kent Müzesi’nde, 7 Aralık Perşembe gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.