Gaziantep'te hamam kültürü sergileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Gaziantep Hamam Kültürü Sergisi Hamam Müzesi’nde açıldı.GAZİANTEP (İGFA) -Gaziantep hamam kültürünü yansıtan 180 eser ve Hamam Müzesi’ndeki duvar motiflerinden yola çıkarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi, 26 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep’te hamam kültürünün çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Hamam kültürü, geleneksel anlamda tarihimizde sosyal ve kültürel bir aktivite olarak da bulunuyor. Tabi ki geçmişe göre hamamlar güncelliğini kaybetmekte ama bizler hamam kültürünü yaşatmak için gençlerimize tarihsel olarak bu geleneksel yapıları anlatmak için bir müze ile kültürümüze ışık tutmaktayız. Bugün de bu müzemizde, Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Gaziantep Hamam Kültürü Sergisi’nin açılışını yapıyoruz. Ziyaretçiler, katılımcılar ve sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Erdem Güzelbey ve protokol, sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Törene Başkan Vekili Erdem Güzelbey’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü müdürleri ile Balıkesir, Kastamonu, Siirt ve Edirne olgunlaşma enstitülerinden temsilciler katıldı.