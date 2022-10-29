Gaziantep Belkıs Bienali'nde öykü günleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazikültür ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde birincisi düzenlenen “Gaziantep Belkıs Bienali” kapsamında “Alleben Öykü Günleri” paneli gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen öykücü, akademisyen ve yazarları, Türk edebiyatında derin izler bırakmış Gaziantepli yazarlardan Mitat Enç, Onat Kutlar, Ülkü Tamer ve Sezai Karakoç’un öyküleri üzerine konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, panelde yaptığı konuşmada edebiyatçıların yanı sıra İslam tarihi ve tarih dallarında da eserleri olan Gaziantep'in yetiştirdiği güzide insanlardan bahsederek, “Panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Edebiyat konusunda hocalarımız işleyecek tabi Gaziantep'te bir de Bedrettin Ayni’mizi anmadan geçmemek lazım, dünyaya kendini kabul ettirmiş. Özellikle hadis dalında çok muhteşem eserleri var. Daha nicelerini saymakla bitmez. Ben sadece Bedrettin Ayni’yle gençlerimize hatırlatmak istedim. Bu arada da yine Gaziantep Lisesi’nde okuyan Yavuz Bülent Bakiler’i de hatırlatmak isterim. ‘Ben antepliyim, şahinim ağam’ şiiriyle hep gönüllerimizi fetheden şairimizi de ben minnetle anıyorum. Bu panelimizin devamının gelmesi dileğiyle” dedi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, “Gaziantep nedir?” sorusuna “Bir kültür kentidir.” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep zamanında küçük buhara diye tarif edilmiş bir kültür kenti, bu kent büyük başarı yetiştirmiş, Mütercim Asım’ı yetiştirmiş. Bu kentler kimleri yetiştirmedi ve bu kentin kültürü neydi, genç nesillere bunu anlatmamız lazım. Bu şehirde Mitat Enç, Onat Kutlar, Sezai Karakoç yetişti.”

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise panel açılışındaki Gaziantep’in kültür ve tarihte çok fazla birikime sahip olduğunu belirterek yaptığı, “Bir Edebiyat Şehri Olarak Gaziantep” başlıklı konuşmasında, “O kadar sihirli ve büyülü bir yer ki, yaptığımız çalışmalar bir türlü sonuca ermiyor. O kadar çok malzemeye sahibiz ki edebiyat olarak, kültür olarak, tarih olarak o kadar çok birikime sahibiz ki. Bu şehir adına ne ortaya koysak hep bir yarım kalıyor. O yarım da bizi sonuca gitmek adına bir sonraki adım daha derken karşımıza bu şehri ortaya koyabilecek inanılmaz şeyler çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Panelin birinci oturumda Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın ‘Bir Edebiyat Şehri Olarak Gaziantep’ konuşmasının ardından, Prof. Dr. Turan Karataş ‘Sezai Karakoç’un Gaziantep Lisesi Günleri’, Reşit Güngör Kalkan ‘Ülkü Tamer ve Gaziantep’, Mehmet Sabri Genç ‘Mitat Enç Bize Ne Anlatır?’, Sema Bayat ‘Onat Kutlar’ın Öykülerinde Mekan ve İnsan’, Hüseyin Ahmet Çelik, ‘Ülkü Tamer ve Alleben Öyküleri’, M. Fatih Kutlubay ‘Gaziantepli Bir Öykücünün Gözünden’ başlıkları yer alırken; ikinci oturumda ise, Muhammed Erdevir’in ‘ Şehre Edebiyat Penceresinden Bakmak’ açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Abdullah Harmancı ‘Sezai Karakoç’un Hikayeciliği’, Betül Nurata ‘Ülkü Tamer’in Öykü Dünyası’, Ali Ayçil ‘Mitat Enç’in Türk Edebiyatı İçin Değeri’, Ethem Baran ‘Onat Kutlar ve Türk Öykücülüğündeki Yeri’, Ali Güney ‘ Meydana Çıkan: Sezai Karakoç Öyküsü Üzerine’, Adige Batur ‘Bu Şehrin Öyküleri’, İbrahim Halil Çelik ‘ Gaziantep’i Öyküye Taşımak’ başlıklarında konuştu.

ALLEBEN ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür'ün Belkıs Bienali kapsamında organize ettiği, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Alleben Öykü Yarışması sonuçlandı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren genç yazarlara ödülleri Alleben Öykü Günleri'nde verildi.

Lise kategorisinde TOBB Fen Lisesi’nden Elanur Yılmaz birinci olurken, Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi’nden Ayşegül Fıstıkçı ikinci; Saim Akınal Anadolu Lisesi’nden Gamze Kılıç ise üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisindeyse Mütercim Asım İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Üzümcü birinci, Mehlika Alevli Ortaokulu’ndan Şerife Kartal ikinci, Ünler Ortaokulu’ndan ise Metehan Eymen Tan üçüncü oldu.