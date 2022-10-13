Freddie görünümlü Oğuzhan

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da verdiği konsere bıraktığı bıyıklarıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury’e benzetilmişti. Bıyığın imaj olmadığı yeni sinema filminde canlandırdığı karakter için olduğu ortaya çıktı…İSTANBUL (İGF) - Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury’e benzetildi.

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç‘un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.