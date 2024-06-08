Son Dakika

Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi Bu yıl 24 'sü düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, yine unutulmaz anlara sahne oldu

KÜLTÜR-SANAT 08.06.2024, 14:45
Frankfurt Türk Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Bu yıl 24.'sü düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, yine unutulmaz anlara sahne oldu.ALMANYA (İGFA) - Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Festival, 2 Haziran'da film gösterimleri ile başlamış ve Türkiye Başkonsolosu Erdem Tunçer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile açılışını gerçekleştirmişti. Festival süresince, Frankfurt ve Rhein Main bölgesinde birçok mekânda 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi. Program dahilinde, misafirler Main Nehri'nde tekne turu, Rodgau'da piknik ve şehir turları gibi etkinliklerle de ağırlandılar.

Festivalin kapanış gecesinin ilk konuşmasını yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Kısa film, belgesel film ve uzun metrajlı film yarışmalarına katılan ve ödül alan tüm sanatçılara, sinema yapımcılarına ve yönetmenlerine başarılar diliyorum. Festivalimizde yer alan tüm eserlerin ve performansların her biri büyük bir değere sahip. Özellikle selamlamak istediğim çok kıymetli isimler var; Türkiye’den aramızda olan:Mehmet Kurtuluş, Taha Feyizli, Onur Tuna, Eylem Kaftan, Murat Şeker, Gülper Özdemir, Ushan Çakır, Kaan Arıcı, İsmet Kurtuluş, Kerem Soy Yılmaz, Kayhan Topçu, Çağla Yozgatlı, Hakan Haksun, Emre Budak, Şebnem Schäfer, Eray Yasin Işık, Ziya Kasapoğlu, Nesrin Yari, Serap Gedik, Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Aygün Selvitopu. Ve Almanya’dan aramızda olan değerli konuklar:Özay Fecht, Klaus-Peter Roth, Brigitte Kramer, Suzana Jäger, Erika Anderson, Paula Laier und Nicole Werth…. Hepinize katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ederim” dedi.  

Daha sonra gecenin sunuculuğunu üstlenen Şebnem Schaffer ve Eray Yasin Işık sahneye Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Chistoph Degen’i davet etti. Degen konuşmasında festivalin her geçen yıl kendini yenilediğini ve büyüdüğünü söyleyerek, sinemanın evrensel bir dil olduğunu vurguladı ve tüm emek verenlere teşekkürlerini iletti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Erdem Tunçer konuşma yapmak üzere sahneye davet edildi. Erdem Tunçer, “Buradaki görev sürem boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım festival için. Her zaman daha iyisi Mümkündür diyorum, bu yüzden bu seneki festivalin başarılarıyla yetinmeyip gelecek yıl 25’inci festivalde çok daha iyi bir festivalle karşınıza çıkmalı diye düşünüyorum. O bakımdan Festival Başkanı Sevgili Hüseyin Sıtkı’yı ve festivalde emeği geçenlere, bugün burada Türkiye’den gelerek bizimle beraber olan dostlarımıza sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, bun festivalin çok uzun ömürlü olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.  

Festivalde her yıl sinemaya emek vermiş başarılı Türk oyunculara verilen “yaşam boyu Onur ödülü”, 2022 yılından bu yana Türk asıllı Alman oyuncularına da verilmeye başlandı. Bu yıl bu ödül Türk ve Alman sinemasının sevilen oyuncusu Mehmet Kurtuluş’a verildi. Ödülü alan Mehmet Kurtuluş, “Çok sevgili Hüseyin Sıtkı’ya ve festivalin perde arkasında yer alan ve emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Gece festivalin kazananlarına ödül takdimiyle devam etti.  

Kazananlar sırasıyla;

Festivalin kazananları;

En İyi Kısa Film (Türk): "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu

En İyi Kısa Film (Alman): "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn

En İyi Belgesel: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz

En İyi Müzik: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic

En İyi Senaryo: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka

En İyi Görüntü Yönetmeni: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu

En İyi Erkek Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu

En İyi Kadın Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun

En İyi Yönetmen: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan

En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı

Gösterimler, etkinlikler ve ödül törenleriyle dolu dolu geçen hafta, festivalin uluslararası alandaki prestijini bir kez daha pekiştirdi.   Festival konukları arasında olan birbirinden değerli isimler gelecek yıllarda da aynı coşkuyla sinemaseverlerle buluşmayı dört gözle beklediklerini dile getirdiler. Oldukça renkli geçen ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Gecenin sonunda, izleyicilere en iyi film ödülünü kazanan "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi gösterildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21