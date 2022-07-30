Foça Belediye Tiyatrosu ilk tiyatro şenliğine katıldı

Foça Belediye Tiyatrosu, Manisa Salihli’de düzenlenen 7. Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampına katıldı.

İZMİR (İGFA) - Foça Belediye Tiyatrosu, tiyatronun doğduğu topraklar olarak bilinen Lidya İmparatorluğunun başkenti Sardes’te 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen şenlik kapsamında ‘‘Fışıldaşan Replikler’’ isimli oyunu sahneledi.

Antik Artemis Tapınağı alanında kostümler içinde sahnelenen oyun, çok beğenildi ve yöre halkının da katıldığı akşam etkinliğinde bir kez daha sunuldu.

Yanısıra Tiyatro Eğitim Kampı içindeki atölye çalışmasına katılan grup büyük ilgi gördü. Foça Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Erdal Dinçer’in liderliğindeki oyun kurma atölyesi, en çok katılım sağlanan atölye oldu.

Ege Tiyatrolar Birliği’nin desteklediği organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı. Uluslararası boyuttaki şenlik ve eğitim kampına ayrıca Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, İngiltere, Hollanda ve İran’dan gelen tiyatro sanatçıları, şenlikteki birçok etkinlikte fikir alışverişinde bulundu.