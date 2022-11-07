Son Dakika

Festival coşkusu tüm kente yayıldı

KÜLTÜR-SANAT 07.11.2022, 08:15
Festival coşkusu tüm kente yayıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Tarsus Festivali, 3’üncü ve son gününde de dolu dolu geçti. Tarsus, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle festivalin ilk gününden son gününe kadar birçok aktiviteye ev sahipliği yaptı, festival coşkusu tüm kente yayıldı.MERSİN (İGFA) - Birbirinden değerli usta kalemler, sanatçılar, dans ve gösteri grupları tarihi kente konuk oldu. Her anında coşkunun hakim olduğu ve Tarsusluların büyük bir ilgi göstererek sahiplendiği festivale, 27 ülkeden 350 misafir katıldı. 3 gün boyunca kentin her köşesini sanatsal etkinlikler ve eğlence sardı. Söyleşi, sergi, dans gösterileri, bisiklet turu, yamaç paraşütü,  gezici kütüphane, itfaiye etkinlikleri ve konser gibi birçok aktivite ile Tarsus, tarihine unutulmaz bir festival ekledi.

Sanat ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Slow Food Yeryüzü Pazarı, Ekolojik Pazar, geleneksel ve kaybolmuş mutfak lezzetleri ile üretici kadın stantları, festival boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Tarsus’u canlandıran bir festival olmuş”

Festivalin son gününde Tarsus Müzesi’nde sabah saatlerinde ilk olarak gazeteci-yazar Oral Çalışlar, gazeteci-yazar İpek Çalışlar ve gazeteci Yavuz Donat’ın katılımcı olduğu “Çocukluğumun Tarsus’u” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Tarsus’ta doğup büyüdüğünü ve 68 olaylarının ardından uzun yıllar Tarsus’tan uzak kaldığını söyleyen gazeteci-yazar Oral Çalışlar, “Tarsus yıllardır durgun ve sakin bir şehir haline gelmişti. Fakat bu festival burada bir patlamaya yol açmış. Tarsus’un birikmiş enerjisi ortaya çıkmış” derken, Tarsus’a en son geldiğinde Tarsus’un sessiz ve sakin bir yer olduğunu söyleyen gazeteci-yazar İpek Çalışlar, şimdi ise festivalle birlikte canlı ve hareketli bir kent kimliğine kavuşmuş olduğunu gözlemlediğini belirtti. Gazeteci Yavuz Donat ise,  “Bugüne kadar ihmal edilmiş, unutulmuş Tarsus’u gündeme getiren, canlandıran bir festival olmuş. Tarsus’un kalkınması ve patlama yapması için, inşallah bu bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

“Şehrin bu kültüre sahip çıkması gerekir”

Tarsus Müzesi, öğleden sonra da zengin söyleşilere ev sahipliği yaptı. Yazar, akademisyen ve içerik üreticisi Emrah Safa Gürkan “Öğrenmeyi Öğrenmek” adlı söyleşisinin sonunda yaptığı değerlendirmede, “Burası tarihi bir kent, ama turizm konusunda çok görünür olmamış. Bu anlamda hem şehrin bu kültüre sahip çıkması, hem de bunu bir şekilde insanlara duyurması ve ruh değişimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu da, bu tür etkinliklerle yavaş yavaş başaracağını düşünüyorum” dedi.

“Tarsus’taki tarih ve sanat, festivalle gün yüzüne çıktı”

Festivalin ve günün son söyleşisi de aynı ilgi ve heyecanla yine Tarsus Müzesi’nde gerçekleştirildi. Sibel Oral, Yavuz Ekinci, Sine Ergün, Murat Özyaşar ve Gamze Güller’den oluşan 5 güçlü kalem, dinleyicilere “Edebiyat Ne İşe Yarar” söyleşisini sundu. Bu yazarlardan Murat Özyaşar, katıldığı festivalin coşkusuna kapıldığını belirterek, “Festival hem sinema, hem edebiyat, hem müzikle, kısacası sanatın bütün dallarıyla Tarsus’a yakışır bir etkinlik oldu. Tarih ve sanat zaten bu kentte buluşmuştu, festivalle gün yüzüne çıktı” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Festivalin böylesi tarihi bir zenginliği olan Tarsus’un tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen yazar Sine Ergün, “Çok etkileyici bir festival. Bu tarihi mekanlar, böyle festivaller sayesinde tanıtılabilir diye düşünüyorum. Tek başına çok etkileyici bir festival” dedi.

Festival coşkusunun heyecanını yaşadığını ifade eden yazarlardan Gamze Güller ise, “Böyle bir festivalin düzenlenmesi, kültür ve sanat insanları açısından çok önemli. Bu tür faaliyetlerle bunu yaygınlaştırabilmek, buraya daha çok insan çekerek kültürel zenginliği paylaşabilmek de çok önemli” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 13 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4