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Feraizcizade Oda Tiyatrosu 'Uçurtmanın Kuyruğu'na takılacak
KÜLTÜR-SANAT 03.10.2022, 09:59
Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu Ferazicizade Oda Tiyatrosu sahnesi 8 Ekimde saat 18.00’de “Uçurtmanın Kuyruğu” ile perde diyecek.BURSA (İGFA) - Oyuncu, oyun yazarı Savaş Dinçel’in yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda Serap Uluyol Karanfilci oturuyor.
Çocukluğunu yaşayamamış bir adamı kendi iç hesaplaşmasının anlatıldığı oyunda; Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener rol alıyor. Dekor tasarımı Sinan Yardımedici, kostüm tasarımı Elif Çakanlı Kurtoğlu,, ışık tasarımı Sinan Mahçup, müzikleri Oktay Köseoğlu, koreografisi Orçun Okurgan, dramaturjsi Günay Ertekin imzası taşıyor.
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