Felsefenin duayen ismi Kuçuradi Efes Selçuk'a geliyor

Herakleitos Felsefe Günleri “Niçin Felsefe?” teması ve “Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet” sloganı ile 17-18-19 Kasım tarihleri arasında Efes Selçuk’ta düzenleniyor. Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının Efes Selçuk Belediyesi ile işbirliği sonucu ikincisi düzenlenecek Herakleitos Felsefe Günleri’ne çağımızın en önemli kadın filozoflarından olan, hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de katılım gösterecek.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, İlham Veren Kentin hemşehrisi Herakleitos’un 2500 yıl önce yaktığı bilgi ve bilim ateşinin izinde Efesli Herakleitos Felsefe Günleri’nin ikincisini düzenliyor. Herakleitos Felsefe Günleri 17 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış konuşmaları ile başlayacak.

“Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına Efes Selçuk’ta düzenlenecek Felsefe Günleri’nin ilk oturumunda “Herakleitos’un Süreç Felsefesi”, “Miletoslu Filozoflardan Efesoslu Herakleitos’a” ve “Herakleitos’un Nehrinde Boğulmak” konu başlıkları konuşulacak. Aynı gün içinde düzenlenecek ikinci oturumda “Tanrılar ve Efes ‘teki Tapınakları” , “Felsefî Bilginin Kişinin Yaşamına Sağlayabildikleri” konu başlıkları altında konuşulacak. 18 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ikinci oturumda ise “Çocuklar İçin Felsefe Semineri” düzenlenecek.

Herakleitos Felsefe Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilecek.

“Geçmişi hisset geleceği keşfet” sloganıyla 17- 18- 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri II kapsamında düzenlenen tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.