Faruk Değirmenci “Kayıplara Karışacak!”

Bursa’nın evladı 2 yıllık bir aradan sonra sahnelere dönüyor. Pandemi sürecinde meslektaşlarına destek için sosyal projeler üreten genç sanatçı Faruk Değirmenci; 14 Ekim'de çıkacak olan single ile sahnelerinde tozunu alacak.BURSA (İGFA) -Notalara verdiği ilhamla can veren Faruk Değirmenci, bir yandan da dizi senaryolarına ilham vererek hayata geçmesini sağlıyor. Faruk Değirmenci 1997 yılında Bursa'da doğdu. Çekirdek bir aile de büyüdü. Liseyi Bursa'da, Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Lise ‘ okudu. Değirmenci, 14 yaşında müziğe ve yazmaya olan yeteneğinden dolayı iyi bir müzisyen ve iyi bir yazar olacağını düşünüyordu.

İki yıl Uludağ Üniversitesi’nde Elektronik okurken Elektronik bölümünü bırakan Değirmenci Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Küçük yaştan beri yazma yeteneği olan Değirmenci‘ nin yazarlık yönü de ağır bastığı için yazdığı şarkılar 300 ün üzerinde. Bunun yanı sıra iki dizi senaryosu ve bir film yazdı. Gelecekte iyi bir besteci olmak ve şarkılarının farklı sanatçılar tarafından okunmasını çok istediğini Faruk Değirmenci yazdığı dizi senaryosunun değerlendirilmesi ve hayalindeki filmin ve içerisindeki müziklerin kendisine ait olan bu filmde yer almasını istiyor.

Bugüne kadar bir reklam müziği projesini gerçekleştirdi. Melasty Firmasının reklam müziğini yaptıktan iki yıl sonra piyasaya ilk çıkardığı parçası, Olta Dayanışma Albümünün içerisinde yer aldı. 2020 ağustos ayında yapılan bu dayanışma albümünün ilk albümünde yer aldı. Değirmenci dayanışmanın çok önemli olduğunu Pandemi sürecinde işsiz kalan ve maddi zorluk yaşayan sahne emekçileri için yapılan bu albümde ilk şarkısı İki Yıldız‘ la yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Müzisyenlerin, müzisyenler için dayanışma içerisinde olmasının çok önemli bir olay olduğunu dile getirdi. Ve herkesin Olta 1 ve diğer Olta Dayanışma albümlerini dinleyip destek olabileceğini söyledi.

“YENİ SİNGLE'LA KAYIPLARA KARIŞTIM”

İlk parçası İki Yıldız’ ın ardından 2 sene sonra 14 Ekim’ de yayına girecek olan “Kayıplara Karıştım” adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yayında olacak. Dbd müzik şirketi etiketi ile yayına girecek şarkı, 14 ekim 00:00’da Spotify’da yayına girecek. Ayrıca Apple Music , Deezer , Amazon , Anghami , Tidal , Pandora platformlarında da 14 ekim’e yakın tarihlerde yayınlanacak. Dur biraz düşüneyim (Dbd ) Youtube kanalında yayın tarihi ise 14 Ekim 22:00 olacak. Söz ve müziği Faruk Değirmenci’ye ait olan şarkının aranjesi ve mix-mastering çalışmasını Ömer TAŞKIN, Bas gitar çalışmasını Salih ÖZPAMUK, Elektro gitar çalışmasını Zülfikar Ali CENGİZ , back vokallerini Ömer TAŞKIN ve Kapak fotoğrafı çalışmasını Tolga KÖKSAL yaptı. Çekirdek bir ailede şehrin en nüfus olarak en büyük mahallelerinden birisi olan Bağlarbaşı’nda yetişen Faruk Değirmenci yaşantısıyla da meslektaşlarına örnek oluyor. Sözü genç sanatçı Faruk Değirmenci’ye bırakalım.

Faruk Değirmenci; “Müziğe 14 yaşında iken başladım. O yaşlarda iyi bir müzisyen ve yazar olacağımı düşünüyordum. Küçük yaştan beri yazma yeteneğim vardı. Yazarlık yönüm de ağır bastığı için yazdığım şarkılar 300’ün üzerinde ve daha da yazmaya devam edeceğim. Bunun yanı sıra bir dizi senaryosu ve bir film yazdım. Bugüne kadar bir reklam müziği projesini gerçekleştirdim. Melasty Firmasının reklam müziğini yaptıktan iki yıl sonra piyasaya ilk çıkardığı parçaydı. Olta Dayanışma Albümünün içerisinde yer aldım. Dayanışmanın çok önemli olduğu bir dönemde Pandemi sürecinde işsiz kalan ve maddi zorluk yaşayan sahne emekçileri için yapılan bu albümde ilk şarkım İki Yıldız’ la yer almaktan çok mutluyum. Müzisyenlerin , müzisyenler için dayanışma içerisinde olmasının çok önemli bir olay herkesin Olta 1 albümünü dinleyip destek olabileceğini düşünüyorum. On bölümden oluşan dizinin her bölümü dizinin içerisindeki karakterlerle bağlantılı olarak her karakteri bir bölümde ele aldım. Karakterleri yazarken , gerek kendi hayatımdan gerek yakınlarım ve biraz da hayal gücünün verdiği ilhamla yazdım. Dizideki her bir bölüme bir şarkı yazdım. Bölümlerin adları da o şarkılardan oluşuyor. Aslında hem bir dizi hem de bir albüm diyebiliriz. Ve dizinin her bir bölümün de bazen bir bar sanatçısı bazen bir konserde ve bazen de sokak sanatçısı olarak şarkıları ben seslendirmek istiyorum. Film senaryosuna gelecek olursak dizinin devamı niteliğinde olacak bu filmin içinde üç şarkı yazdım. İnsan hayatının üç evresi diyebiliriz bu filme. Umarım bu isteklerimi hedeflerimin doğrultusunda gerçekleştirebilirim.” Dedi.

“YENİ PROJELERE DEVAM EDECEĞİM”

Faruk Değirmenci, yeni single projelerinin olacağını söyledi. Ayrıca şubat ayında 5 şarkılık bir albüm çalışmasının başlayacağını albümün 5 farklı şarkıdan oluştuğunu ve bu şarkıların her birinin hikayesinin olduğunu ifade eden Faruk Değirmenci ayrıca şarkıların hikayelerine yeni dönemde NFT olarak bilinen dijital sanat yayınlarının olduğu “Opensea” platformundan erişilebilecek olduğunu söyledi.

Faruk Değirmenci, dizi senaryolarından kısaca şöyle bahsetti; “On bölümden oluşan dizinin her bölümü dizinin içerisindeki karakterlerle bağlantılı olarak her karakteri bir bölümde ele aldım. Karakterleri yazarken, gerek kendi hayatımdan gerek yakınlarım ve biraz da hayal gücünün verdiği ilhamla yazdım. Dizideki her bir bölüme bir şarkı yazdım. Bölümlerin adları da o şarkılardan oluşuyor. Aslında hem bir dizi hem de bir albüm diyebiliriz. Ve dizinin her bir bölümün de bazen bir bar sanatçısı bazen bir konserde ve bazen de sokak sanatçısı olarak şarkıları ben seslendirmek istiyorum. İkinci dizinin kategorisinin psikolojik – bilimkurgu olduğunu söyledi. Hikayesini kısaca anlatacak olursak; Bilgisayar mühendisi bir gencin, gelecekten geldiğini ve onun kırk yıl sonraki hali olduğunu iddia eden yaşlı bir adamla, yaşadığı gerçekle hayal arasını kontrol etme çabası ve bunun akabinde gencin yaşadığı sorunlu bir hayat var ve bu durumdan kurtulmak için kendi içinde ne tür savaşlar verdiğini anlatan bir hikaye. Film senaryosuna gelecek olursak dizinin devamı niteliğinde olacak bu filmin içinde üç şarkı yazdım. İnsan hayatının üç evresi diyebiliriz bu filme. Umarım bu isteklerimi hedeflerimin doğrultusunda gerçekleştirebilirim.” dedi.