Fadik Sevin Atasoy'dan dünya prömiyeri

Fadik Sevin Atasoy'un yazıp yönettiği kısa filmi Jülyet’in Yolculuğu dünya prömiyerini İzlanda’da yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası ödüllü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un yazıp yönettiği kısa film Jülyet'in Yolculuğu, Reykjavik Kadın Filmleri Festivali’ne seçildi.

Film, kadın yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı RVK Uluslararası Film Festivali'nde özel seçki olarak uluslararası seyirci ve yabancı basın ile buluşacak.

Filmin kahramanı Jülyet, el yapımı oyuncak bir bebek. Her ne kadar ilk bakışta canlı etkisi yaratsa da, dili olmayan, derdini anlatamayan oyuncak bir bebektir. Kendisine verilen ile yetinmek zorunda olan Jülyet, hem ruhsal, hem de fiziksel darbe almış kadınların kırılgan bir metaforudur…

Ülke sinemamızın kadın hikayelerine ait bir dili olması gerekliliğini savunan Fadik Sevin Atasoy, Jülyet'in Yolculuğu'nda oyuncak bir bebek üzerinden modern bir masal anlatıyor. Deneysel tekniklerin kullanıldığı, yeni bir dil yakalayan bu yolculuk için Fadik Sevin Atasoy, “yazarı ve yönetmeni olduğum bu filmin bir kadın üreticisi olarak, kalemimin sorumluluk taşıdığına inanmaktayım. Maalesef ki Jülyet'in mücadelesine de aşinayım. İşte tam da bu nedenden dolayı kalemime sarıldım ve tüm içtenliğimle Jülyet'in kaderine kendi kaderime bağladım” diyor ve Jülyet’in Yolculuğu’nun bir umut olması temennisinde bulundu.

Türkiye Amerika ortak yapımını film Red Case Ent ve Sky Films ortaklığında çekildi. Filmde Cüneyt Mete ve Aylin Akpınar rol alıyor. Diğer ana rolde ise tiyatro oyuncusu İskender Altın var. Filmin görüntü yönetmeni Türkiye’nin ilk kadın görüntü yönetmeni Deniz Eyüpoğlu. Müzikleri ise Saki Çimen imzası taşıyor.

Filmin çekimleri 2022 yılında İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü gibi İstanbul’un kalabalık mekanlarda gerçekleştirildi. Filmin başkarakteri bebek ise, Uzak Doğulu bir sanatçı tarafından tasarlanarak el yapımı olarak üretildi.