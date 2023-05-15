“Eyvah Yine Karıştı” sahneye çıkıyor

Çankırı Belediyesi Herdem Tiyatro Topluluğu, ilk oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Elemelerin ardından kendi tiyatro ekibini oluşturan Çankırı Belediyesi, “Eyvah Yine Karıştı” komedi oyunu ile perdelerini açacak.ÇANKIRI (İGFA) - Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yetişkinler için açılan tiyatro kursuna farklı yaş ve mesleklerden katılan tiyatro sevdalıları, “Eyvah Yine Karıştı” isimli ilk tiyatro oyununu 12 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezinde sahneleyecek. Kurs eğitmeni ve yönetmen Engin Özdemir’in yönetiminde sahne alacak amatör tiyatrocular, Çankırı Belediyesinin ilk tiyatro topluluğu olarak seyirci ile buluşacak.

Pandemi döneminde sekteye uğrayan kültürel ve sanatsal faaliyetleri, bu yıl yapılacak etkinlikler ile pekiştireceklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Belediye bünyesinde ilk kez sahnelenecek olan tiyatro oyunu için birkaç aydır özveri ve fedakârlıkla çalışan sanatçı kardeşlerimi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Belediye bünyesinde sürekli aktif olmasını istediğimiz bu tiyatro topluluğumuz ile önümüzdeki süreçte farklı mekânlarda daha birçok oyun ile seyirci karşısında olacağız. Tiyatro topluluğumuzun sahneleyecekleri ilk oyunda heyecanlarına ortak olmak için tüm hemşehrilerimi tiyatro oyunumuza bekliyoruz.” dedi.